小象遭巨鱷猛攻 母象救子「氣得四腳重壓」…結局大逆轉

(取自推特)

為母則強。最近一段影片在網路上瘋傳，一隻母象帶著象寶寶到池邊喝水，結果池內竟然有一隻巨大的鱷魚，鱷魚看到小象過來喝水便立刻攻擊，沒想到鱷魚惹錯對象，母象看到孩子被攻擊當場大怒，抬起前腳對準鱷魚用力想踩爆，還好鱷魚逃得快立刻溜出沼澤結局大逆轉，這才沒死在象腳之下。

印度 一名網友南達(Susanta Nanda)日前在推特 上貼出一段影片，一隻母象帶著牠的孩子到池塘邊喝水，這個池塘看起來雖然很淺但其實暗藏危機，有一隻巨鱷躲在裡面等待獵物上鉤。巨鱷發現水面有波動認為是獵物上鉤了，立刻衝出水面用尖牙狠咬小象的鼻子，痛的小象大叫起來。

The extent to which elephants can go in protecting their calves is mind boggling. Here is a small incidence. The Crocodile had to surrender 👌 pic.twitter.com/ntbmBtZm9F — Susanta Nanda (@susantananda3) 2023年4月14日

在一旁守護孩子的母象發現這狀況立刻進入戰鬥模式，走進池塘內與鱷魚展開大戰，母愛爆棚的牠不能容忍任何傷害自己寶貝孩子的敵人，對準鱷魚所在的地方舉起前腳用力重踏下去，眼見鱷魚即將當場被踩爛，巨鱷趁著空隙趕緊溜出池塘逃之夭夭，避免自己被活活踩死的命運。

過去也曾經有母象激戰鱷魚的畫面流出，非洲尚比亞國家公園一隻母象在沼澤地遇到鱷魚，雙方開始攻擊起來，令人驚訝的是母象因為有體型優勢，面對凶狠的鱷魚完全不害怕，還霸氣的抬起前腳用力一腳踩爆鱷魚，震撼的畫面讓不少遊客看呆。