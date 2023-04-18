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讓古墓伴你入眠…中國洛陽4博物館推實境遊戲、夜宿體驗

記者陳宥菘／即時報導
洛陽古墓博物館。（取材自上觀新聞）
洛陽古墓博物館。（取材自上觀新聞）

花245美元在古墓旁夜宿一晚，你願意嗎？中國河南洛陽市文物局近日攜手當地四家歷史博物館，推出夜宿博物館玩劇本殺活動，吸引不少歷史愛好者的報名與關注。只是一晚活動要價人民幣1,688元（約245美元），有民眾願意花錢體驗，也有人因此卻步。

根據上觀新聞報導，這一系列「博物館奇妙夜」活動於4、5月展開，屬於第40屆洛陽牡丹文化節的活動之一，由洛陽市文物局聯合二里頭夏都遺址博物館、洛陽古墓博物館、洛陽博物館、隋唐大運河文化博物館等四間歷史博物館共同舉辦，希望讓民眾不止走進博物館，更能住進博物館，深入感受歷史文化。

這次活動中，除了有在博物館裡搭帳篷夜宿一晚的環節，民眾還能進行沉浸式戲劇、劇本殺等實境遊戲。活動開始前，報名民眾也得以先換上古代服裝，並依照單一角色的劇本設定，進行遊戲。最終需要拼湊各項細節，才有機會推理出遊戲故事的全貌。

洛陽晚報報導，網友「若水王辰」參加了7日在洛陽古墓博物館的「古墓探秘」活動後分享，透過遊戲演員扮演古墓主人，並與參與玩家對話的方式，民眾得以了解這位古人的故事，也能獲取古墓相關的歷史，「氛圍感拉滿，沉浸感很強。」

由於活動在博物館內進行，民眾便猶如在大型實際場景中玩遊戲一般，更加身歷其境。有網友留言回饋：「有一種掉進時空隧道的感覺。」、「我好像穿越了！」此外，遊戲結束後館方也安排了博物館歷史、考古學的講解與討論，讓遊戲體驗更為深刻。

只是，體驗一次的費用人民幣1688元，有不少民眾認為定價過高，但也有人特地從其他城市前去參加。

博物館 河南

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