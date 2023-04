MLB／找到大谷翔平不擅長的事 拉壞拉鍊被虧「4歲小孩？」

天使 17日以5:4擊敗紅襪隊,大谷翔平 先發的比賽總能找到新鮮事,17日在壘上穿外套,卻像個小朋友一樣拉不上拉鍊、疑似扯壞,讓美國媒體、球迷都驚呼,找到大谷是人類的證據。

大谷此戰擔任先發投手、第2棒,天使首局就有4分大局,包括大谷都敲安上壘,而此戰波士頓 氣溫僅攝氏10度,大谷因下半局還要投球,因此穿上外套,而鏡頭接著直擊他把拉鍊扯到分岔,還一度敞開衣襬在壘間蠢蠢欲動,最終把外套脫了下來,交給一壘指導教練。

運動畫刊笑稱:「這個棒壇最強男人向我們證明了,他並不是完美的。」球迷也說:「終於找到他是人類的證明了」、「大谷終究還是人,拉拉鍊像是4歲小孩」、「這是第一次大谷看起來像是正常人類」。

大谷翔平還原當時狀況,「我想穿上外套,但不確定穿外套的時間會不會算在投球計時器裡,問了裁判後確認不會算在裡面,我下次會喊暫停好好穿上。」

The first time normal humans have been able to relate to Shohei Ohtani pic.twitter.com/E3lKtpWe1T