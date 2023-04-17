鍵盤上的「無用按鍵」這4鍵上榜⋯功能冷門到不行

鍵盤上的無用按鍵有哪些？這幾個功能超偏門幾乎「沒人用」。（圖／ingimage）

你覺得鍵盤 上「最沒用的按鍵」是哪個？一篇報導指出，我們幾乎每天都在使用的鍵盤之中，存在許多「無用按鍵」，其中被點名的包含「Scroll Lock」、「Pause｜Break」、「Tilde key」和「Insert」等，這些按鍵許多人可能一生中都用不到幾次，讓人相當好奇他們真正的功能為何。

大家幾乎天天都會使用鍵盤完成工作或生活，但是在這一片按鍵之中，總是有一些我們幾乎很少用到的「無用按鍵」。根據Mail Online彙整，目前在「QWERTY」類型鍵盤上最無用的按鍵：

Scroll Lock（捲動鎖定）

該鍵位於鍵盤的右上角附近，如果按下去的話，可能不會察覺到有任何改變。然而它其實可以在某些特定的應用程式中展現它的「捲動能力」，例如在使用Excel 時可以一次向上或向下移動一行，亦可向左或向右移動一列。但如此小眾的用途，除非經常使用 Excel，否則它可能真的相當無用。

Pause｜Break（Break鍵）

根據微軟 表示，這個位於鍵盤的第一排的按鍵也幾乎沒被使用。它與Scroll Lock非常相似，平常不會有特別的效果，只有在極少數情況下，Break鍵可以暫停正在運行的程式，如果與Ctrl一起，它還可以完全使運行程序停止，無論是在遊戲還是執行某些動作時都可以奏效。但微軟表示它主要用於「較舊的應用程式」，因此仍相當無用。

Tilde key（波浪鍵）

在鍵盤的左上角處，可以看到這個按鍵，而其所含有的「`」和「¬」常被數學家使用，「¬」用於表示布爾代數中的邏輯否定。另外「`」則常被用作印刷標記，因此除非從事相關職業，否則這個按鍵不太會派上用場。

Insert Key（插入鍵）

在一些鍵盤上會表示為「Ins」，該鍵一般狀況下也沒有明顯效果。它可以在使用者想要輸入不同應用程式時，於不同文本設置之間切換。預設的情況下，在 Word 文檔中書寫內容時，已經打好的文本通常出現在預先存在的文本前面，但是當按下插入鍵時，原本的文把可以被改變，使使用者可以刪除和覆蓋預先存在的文本。