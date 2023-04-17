想送花卻沒人來…植物園苦喊「一個客人也沒有」結局大逆轉

一家日本植物園準備了花朵要送給客人，結果卻一度面臨無人造訪的狀況。(取材自推特)

自從社群網站 興起之後，除了個人用戶以外，許多單位也會利用社群網站進行宣傳。有時甚至在一篇貼文之後，馬上就會引來網友親自上門。近來在日本 ，就有一樁類似的案例。

根據日本媒體「withnews8」報導，位於栃木縣栃木市的植物園 「とちぎ花センター」在官方tiwtter上發文，表示這一天為了迎接遊客，每位入場者都會贈送一朵綠玉藤花朵。然而，即使開門過了一個小時左右，園區卻是一位客人都沒有。

園方原先準備了200朵綠玉藤花朵，眼看如果統統送不出去，很可能就得面臨將花朵丟棄的狀況，讓人感到十分可惜。不過就在twitter發文後，網友們紛紛表示「哇！好想要」、「好漂亮的顏色喔」、「超級想去的」、「偏偏這時就有工作」、「顏色好像初音未來」、「這是免費可以帶回家的嗎」、「好想去，但真的離我家太遠了」。

後來，植物園總算陸續出現入場的遊客，也有不少人表示，自己是看到twitter才決定來造訪的。最後也成功送出100多朵花，只剩下50朵左右而已。能使大家一同欣賞美麗的花朵，也讓工作人員認為，一切的努力栽培都是值得的。