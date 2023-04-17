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本周「生肖+血型」財運最旺TOP5…第1名數錢到手軟

聯合新聞網╱即時報導
（取材自ingimage）
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能找到適合自己的工作，為未來的財庫鋪路，有人則是如魚得水，享有美好財運的一周，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬蛇

財神爺的氣場正掃過你的身邊，所以本周擁有不錯的小偏財運，對於抽獎、摸彩等活動，可以多多參加，有機會獲得不錯的獎項，當然統一發票的兌獎也記得不要放過，若是想要試試手氣，買些彩卷也無不可，但由於是小偏財，所以可別想一夜致富，投入大筆金額，到時別怪老師沒提醒你。

第四名：血型A型+生肖屬虎

在這一周的財運屬於見財不進財，就是能看到未來無限可能的發展性，但是尚未能馬上入財，尤其是對於要轉職或是正在尋找工作的人來說，是一個老天給予的契機，你能夠遇到一個很好的機會，找到非常適合自己的工作，並且在未來的日子裡，如魚得水，發揮所長，帶來令自己滿足的財富。

第三名：血型O型+生肖屬羊

有捨才有得，是這周的課題，如果你想要運用手上的資金獲利，就必須先投入，再收穫，若是瞻前顧後，遲遲不敢做出決定，那麼只會變成守財奴，所以當本周遇到朋友需要資金合夥時，你可以多加考慮，有機會投資獲利，最好是在網路上販售的項目，如果是食品類更佳，有利於你的財運。

第二名：血型B型+生肖屬牛

對於一般的上班族來說，除了月薪、年終獎金外，幾乎沒有額外的進財，所以感覺財運好像不太會有什麼變化，但是這一周就不一樣了，你可以透過網路去尋找短期的工作機會，你會發現許多待遇還不錯，而且自己也能勝任，雖然需要運用額外時間去工作，但是你所得到的收穫，會比你想像的還要多出許多。

第一名：血型AB型+生肖屬龍

本周的財運極為旺盛，經營者可謂經營得利，開店做生意，客人源源不絕，尤其在例假日，更是不斷翻桌，業務工作者能透過原有客戶的介紹，多簽幾筆訂單，百貨零售業也有望不斷的增加銷售額，真是美好的一周，但是要提醒你，請保持良好的服務務態，切忌高傲，以免財運曇花一現，無法持久。

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