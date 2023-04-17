我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

12星座「貴族氣質」排行榜 這星座現身「到哪都是上流社交圈」

編譯中心／即時報導
有些星座舉手投足都散發著貴族氣氛。示意圖。（取材自ingimage）
有些星座舉手投足都散發著貴族氣氛。示意圖。（取材自ingimage）

講到「貴族」，總是給人一種氣質典雅、品味高尚的形象。日本網站「占卜TV」近來就分析十二星座的人，「貴族氣質」的高低排行究竟是如何。

第12名 雙子座

雙子座做事講求方便，不太會關心外在氣質。

第11名 射手座

射手座外出旅遊時，吃住只要簡單划算的就好。

第10名 牡羊座

牡羊座崇尚極簡主義，與華麗的貴族嗜好格格不入。

第9名 巨蟹座

巨蟹座認為便宜就是王道，對於高級奢侈品不抱興趣。

第8名 處女座

處女座習慣的節約生活，自然與奢華的貴族嗜好無緣。

第7名 水瓶座

水瓶座碰到事情，總是能冷靜下來處理，展現出貴族餘裕的氣質。

第6名 天蠍座

充滿神秘的天蠍座，讓人有種與貴族相似的高級感。

第5名 獅子座

比起工作，獅子座更重視娛樂和興趣，有著懂得享受生活的貴族性格。

第4名 雙魚座

雙魚座不喜歡重勞動、流汗的事情，和一般對貴族的印象吻合。

第3名 金牛座

金牛座講究品質，好比說在購買名牌商品時，金牛座都會盡可能挑選最新、最堅固耐用的東西，而不是隨隨便便找個二手或網拍品等等。為了追求真正的高檔品，他們會選擇直接到知名品牌店面，仔細品味什麼東西才是好貨。

第2名 魔羯座

魔羯座給人一種日式古典貴族的氛圍，舉手投足都散發著優雅氣氛。譬如他們主辦活動時，常常都會挑選一些具有文化氣質的東西，例如穿和服觀賞古典戲劇等等，具有強烈的優雅貴族形象。

第1名 天秤座

落落大方的天秤座，本人也散發著強烈氣場。他們高雅的氣質，以及成熟的談吐，使得只要天秤座出現在群體之中，就能讓場面大為升級，一瞬間變成有如上流社交圈一般。

日本

上一則

林書豪是美食家？合作13年按摩師透露「啥好吃的都知道」

下一則

4月17日星座運勢 獅子能有好作品 天蠍工作獲賞識

延伸閱讀

星座／4月16日至4月22日 雙魚座財運不錯 水瓶座舉步維艱

星座／4月16日至4月22日 雙魚座財運不錯 水瓶座舉步維艱
就是懶得社交 「3星座」只要想躲沒人找得到

就是懶得社交 「3星座」只要想躲沒人找得到
星座／4月2日至4月8日 射手座歡喜連連 雙子座渾渾噩噩

星座／4月2日至4月8日 射手座歡喜連連 雙子座渾渾噩噩
星座／3月26日至4月1日 金牛座好運唱歌 雙魚座人緣飆升

星座／3月26日至4月1日 金牛座好運唱歌 雙魚座人緣飆升

熱門新聞

薩里斯用洗碗機清潔片清洗洗衣機，結果洗出許多髒汙。（取材自TikTok）

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

2023-04-15 01:43
大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

2023-04-13 23:24
Facebook母公司Meta願意給優秀的元宇宙程式開發人才，上看100萬美元的年薪。（路透）

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

2023-04-12 01:07
澳洲女子擁有「2個陰道」。（取材自推特）

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

2023-04-08 23:17
研究員研究7名100歲至119歲人瑞的DNA，發現一大共通點：他們的身體都曾抵抗過大量的病菌與病毒。長壽長者示意圖。(圖／ingimage)

百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

2023-04-09 20:15
瑞斯尼克創辦的無人機公司Brinc現在價值超過3億美元，他也躋身億萬富豪之列。（彭博資訊）

曾是大疆實習生的天才少年創業 23歲身價破1億美元

2023-04-10 20:25

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」