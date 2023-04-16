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林書豪是美食家？合作13年按摩師透露「啥好吃的都知道」

記者曾思儒／即時報導
林書豪。（記者葉信菉／攝影）
林書豪。（記者葉信菉／攝影）

華裔「哈佛小子」林書豪赴台灣職籃高雄17直播鋼鐵人隊，率原本戰績居「爐主」的鋼鐵人打出6連勝，有機會挑戰季後賽，曾受過嚴重膝傷的他歸功合作13年的御用按摩師，現在連隊友都會搶著預約，讓林書豪飯店房間宛如治療房。

林書豪接受電視節目《MOMO瘋運動》專訪時提到，經歷過嚴重膝傷還能持續健康上場上，御用按摩師羅鈞諭是幕後功臣。2017年底曾遇右膝髕骨肌腱斷裂的林書豪提到，羅鈞諭治療方式非常全面，包含身理、心理都顧及到，是「全世界最好的運動治療師」。

羅鈞諭透露球迷看不到的林書豪一面，他提到治療過程無論多痛，林書豪都能忍耐，「只要他恢復得快，就能很快速回到場上，或者疲勞他也能很快復原，我沒有見過比他更認真的球員。」

兩人相識在2010年，林書豪當時第一次給羅鈞諭按摩後就「一試成主顧」，每次亞洲行都一定報到，NBA及CBA賽季期間也會帶著羅鈞諭隨行，還不吝介紹身邊隊友給羅師傅治療，最後隊友們也都搶著預約，讓他笑說：「我的飯店房間就像治療房。」

羅鈞諭分享說，這十幾年來幫助林書豪的過程，見到他是求勝心非常強的球員，「看到他一直反覆看當天比賽的每一個片段，他都會重新再去思考一遍。」

羅鈞諭還笑說，林書豪對吃特別有一他，「除了治療他身體，他會到帶我到處玩，他本身是一個美食家，什麼好吃的都知道，所以就是感情特別好，就像自己家人一樣。」

林書豪 華裔 季後賽

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