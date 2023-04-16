擠下佛州 維吉尼亞州登上全美最適合退休州

「2023年退休宜居州」調查顯示，維吉尼亞州已取代佛羅里達州，成為全美最適合退休的州。(Getty Images)

根據個人理財網站WalletHub「2023年退休 宜居州」評選調查，陽光燦爛的佛羅里達州 不再是退休人士首選，維吉尼亞州 成為全美最適合退休的州。

WalletHub針對維繫良好退休生活三大要件：負擔能力、環境品質和醫療保健，評選全國50州退休宜居環境，結果2022年退休宜居冠軍、佛羅里達州今年被維吉尼亞州取代，位居第二名。

WalletHub採用的每項評選指標，均基於不同官方機構提供的統計資料，包括聯邦人口普查局、聯邦疾病防治中心(CDC)以及眾院社區暨經濟研究委員會；同時每州退休宜居度皆來自三項評量指標的總計，因此即使一個州在負擔能力項目獲得高分，但環境品質與醫療保健項目卻得分較低，就可能會降低其整體排名。

維吉尼亞州在負擔能力方面排名第16，但在環境品質和醫療保健項目排名第11，總體得分仍然最高；就負擔能力而言，阿拉巴馬州是退休成本最低的一州；佛羅里達州在負擔能力項目排名第九，環境品質方面排名第四，但醫療保健排名處於第28名，導致整體排名下降。

結果WalletHub提出的退休宜居州排行榜依序：維吉尼亞州、佛羅里達州、科羅拉多州、懷俄明州、德拉瓦州、新罕布夏州、南達科塔州、明尼蘇達州、愛達荷州、北達科塔州。

WalletHub強調沒有放諸四海皆準的退休模式，佛羅里達州立大學教授卡爾(Dawn Carr)提醒退休人士，「在考慮退休時，需要確實依自己的優先順序和設定目標來決定居住地」。

例如有人首要考慮就是物價便宜的州、有人則打算定居在和家人更近的地方，因此WalletHub報告也建議退休人士，無論在哪裡退休，最好在不同季節拜訪該地，以便能夠深入了解當地社區環境。