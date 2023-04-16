「超級瑪利歐」一馬當先 刷新2023年迄今票房紀錄

「超級瑪利歐兄弟電影版」全球熱賣，北美累計票房3.48億美元。（取材自IMDb）

剛剛過去的這個周末，北美票房依然是「超級瑪利歐兄弟電影 版」（The Super Mario Bros. Movie）一馬當先。

據票房統計網站boxofficemojo4月16日發佈的電影市場數據，30部影片北美周末票房（14日至16日）報收約1.34億美元，與前一周末相比下滑約34%。改編

自任天堂經典遊戲的動畫片「超級瑪利歐兄弟電影版」，第二個上映周末放映影院數量略有增加，以約8700萬美元強勢蟬聯北美周末票房冠軍。雖然同首映周末相比票房下跌約40.6%，但在該統計周期北美周末總票房中占比仍超六成。

目前，「超級瑪利歐兄弟電影版」的北美累計票房約3.48億美元；加上海外市場，迄今總票房約6.78億美元，一周之內增收約3億。這部粉絲眾多的遊戲改編電影現已超越漫威科幻懸疑動作片「蟻蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），晉升2023年迄今總票房最高的影片。

好萊塢 明星基努李維 （Keanu Reeves）主演的「捍衛任務4」（John Wick: Chapter4），隨著放映影院有所減少，周末票房環比下跌約45%，以約793萬美元從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。目前這部動作驚悚片在北美累計收獲約1.6億美元，加上海外市場，迄今總票房約3.5億美元，延續了「捍衛任務」系列電影票房部部攀升的趨勢。

14日亮相的4部新片攜手衝入本期北美周末票房十強，但均口碑平平，有的堪稱慘淡。

驚悚恐怖片「梵蒂岡驅魔士」（The Pope"s Exorcist）以約915萬美元首映周末票房摘得榜單亞軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.3、MTC評分44、爛番茄新鮮度47%。

奇幻恐怖喜劇片「吸血鬼特助：雷菲爾」（Renfield）以約777萬美元首映周末票房登上榜單第4名。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.7、MTC評分54、爛番茄新鮮度59%，CinemaScore打分為B－。

動作喜劇片「黑手黨媽媽」（Mafia Mamma）以約204萬美元首映周末票房位列榜單第7名。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.5、MTC評分43、爛番茄新鮮度21%。