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印度農民費時13年 親手打造「陸上鐵達尼號」房屋

中央社／新德里16日專電
印度一名男子自己動手，一磚一瓦蓋起被當地人稱為「陸上鐵達尼」的房屋。（取材自印度News18報導）
印度一名男子自己動手，一磚一瓦蓋起被當地人稱為「陸上鐵達尼」的房屋。（取材自印度News18報導）

為實現年輕時的夢想，印度一名男子自己動手，一磚一瓦蓋起被當地人稱為「陸上鐵達尼」的房屋。由於缺乏資金，他費時13年打造新屋，希望完工後在甲板上開一家餐廳。

根據印度News18電視台的報導，這棟外觀像一艘船的房子位於西孟加拉省 （West Bengal）城市西利古里（Siliguri）郊區，屋主是現年52歲的農民羅伊（Mintu Roy）。

報導說，羅伊年輕時曾居住在加爾各答，常看到往來船隻，從而憧憬建造一棟像船一樣的房子。

羅伊曾徵詢過許多建築師的意見，但無人對這個建案感興趣，於是他決定獨力完成夢想，前往尼泊爾打工3年，存了點錢後返回印度，從2010年開始，自己一磚一瓦堆砌打造新屋。

鐵達尼屋長約12公尺、寬4公尺，高9公尺，羅伊每次耕季結束賣掉農作物後才有錢繼續蓋，目前仍在施工中，但已成為當地小有名氣的景點，吸引許多印度媒體前往報導。

News18電視台引述羅伊說，他迄今已花了150萬盧比（約1.8萬美元）蓋屋，預計明年可以完工，將以母親的名字為這棟房子命名，計劃在甲板上開一家餐廳，賺取一些收入來進行裝修及美化工作。

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