Sony攝影賽冠軍是「AI畫的」 攝影師曝真相：不覺得怪嗎？

你真的分辨得出AI 圖片和攝影 照片嗎？知名攝影比賽「Sony 世界攝影大獎（Sony World Photography Awards）」日前公布了2023年得獎作品，其中一名柏林攝影藝術家的「照片」被獲選為總冠軍，上台領獎時卻稱這是由AI生成的圖像，拒絕受獎。

據「Petapixel」報導，德國一名攝影藝術家艾爾達格森（Boris Eldagsen）今年在Sony世界攝影大獎的創意類競賽中投稿了一張名為「THE ELECTRICIAN（電工）」的黑白肖像照，照片中可見似乎是用舊款攝影技術拍攝兩位女性的肖像。而「Sony世界攝影大獎」獲獎者可獲得5000美元、Sony相機 等獎品。

艾爾達格森的「THE ELECTRICIAN」入圍了Sony世界攝影大獎創意類競賽，還獲得了該類別冠軍，但他在獲獎第一時間在Instagram表示「這是AI圖像而非攝影照」，領獎當天還親自前往英國倫敦的頒獎典禮上台「搶麥」揭露真相，認為AI所產出的圖像與攝影照不相同，也不應該放在同個比賽中競爭，也提到自己「拒絕領獎」，包含Sony相機與5000美元獎金。

艾爾達格森隨後在自己的官網宣布拒絕接受Sony相機與5000美元獎金，並表示，「你們（Sony世界攝影大獎）當中有多少人知道或懷疑它是人工智慧 （AI）生成的，這看起來有點奇怪，不是嗎？」

Sony世界攝影大獎也因他的回應，在官網撤下「THE ELECTRICIAN」所有圖片和資料、刪除得獎相關資訊，也不會在4月14日到5月1日的倫敦薩默塞特宮（Somerset House）展出。