我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓官方稱「滿漢全席」朝鮮美食 中網民罵：你們是漢是滿?

紐約「枕頭大戰」開打 華人參與者「柔軟」互毆好紓壓

SpaceX星艦最快17日升空 馬斯克卻說「可能會爆炸」

編譯俞仲慈／綜合15日電
SpaceX星艦已獲得FAA放行，即將發射升空。圖為巨大的星艦及發射火箭在德州發射台進行最後準備工作。(美聯社)
SpaceX星艦已獲得FAA放行，即將發射升空。圖為巨大的星艦及發射火箭在德州發射台進行最後準備工作。(美聯社)

全球首富馬斯克(Elon Musk)旗下「太空探索科技公司」(SpaceX)新一代太空船「星艦」(Starship)14日終於取得聯邦航空管理局(FAA)核准，進行首次軌道飛行測試，預定最快17日升空，不過馬斯克暗示星艦的發射推動火箭可能會爆炸，預測成功機率只有50%，但他仍然抱持樂觀態度。

FAA發表聲明表示，經過全面評估後，確定SpaceX符合所有安全與環境的要求，核准星艦發射升空，有效期限為五年，「我們仔細分析任務每階段的公共安全風險，並要求SpaceX降低風險。」補充表示。

SpaceX表示最快在東部時間17日上午8時，星艦將從德州博卡奇卡(Boca Chica)基地發射。

美聯社報導，星艦是靠226呎高的巨無霸(Super Heavy)重型推進火箭，推動升空，進入軌道。這也是有史來首次發射如此龐大的巨無霸型推動火箭。成敗機會各占一半，因此挑戰極高。因為危險度過高，因此星艦太空艙也沒有載人。

發射後，爬升至初步高度後， 巨無霸(Super Heavy)將脫離星艦太空艙，依照指示墜毀落入墨西哥灣海域，星艦太空艙則墜入夏威夷島附近海域。這次發射屬於測試行動，巨無霸火箭與太空艙都不會落地，也不會回收；但未來發展，這些載具都要回收。

馬斯克曾經表示，只要獲得FAA批准發射，SpaceX就準備好從在德州博卡奇卡基地發射星艦太空船，然而星艦首次發射任務，牽涉複雜的硬體與軟體設備，不容任何微小瑕疵，否則一切努力付諸流水，連馬斯克也不敢拍胸脯保證百分之百成功。

今年3月7日出席摩根士丹利論壇(Morgan Stanley Conference)時，馬斯克受訪透露，星艦太空船恐有50%機率無法進入軌道，「我不會說星艦肯定會進入軌道，但我保證絕對令人興奮、絕對不無聊。」並補充道：「我認為有機會，但我不知道機會多大，希望有50%機率進入軌道。」馬斯克表示SpaceX正在建造多艘星際太空船，並預估其中將有一艘星艦以80%機率順利進入軌道。

SpaceX星艦已獲得FAA放行，即將發射升空。圖為巨大的星艦及發射火箭在德州發...
SpaceX星艦已獲得FAA放行，即將發射升空。圖為巨大的星艦及發射火箭在德州發射台進行最後準備工作。(美聯社)

兩年前開始，SpaceX進行星際原型太空船一系列試飛，發射到博卡奇卡基地上空6哩處，但前四次都以爆炸收場，宣告失敗；直到第五次，第五艘星際太空船發射升空，至3萬3000呎高度，轉向返回地球軌道，再重新點燃引擎，使其垂直翻轉，最終順利降落到登陸台。

星艦太空船與助推巨無霸火箭Super Heavy設計目標都放在順利返回地球，可以回收，重複飛行任務為主，而非每次執行太空任務，都必須建造一艘全新太空船，以便大幅節省太空任務成本，以利推動商用太空業務。

根據SpaceX網站公布資料，因為有巨無霸火箭推送力，可讓星艦有更多有效載荷量，運送更多物資或人員到太空中，最多可將250公噸有效載荷量送入軌道，不論商用衛星、太空載具、貨物或人員，都可以重複運送至地球軌道，甚至更遠的月球、火星。

太空 SpaceX 馬斯克

上一則

紐約「枕頭大戰」開打 華人參與者「柔軟」互毆好紓壓

延伸閱讀

回應馬斯克暫停AI研發聯名信 OpenAI執行長這麼說

回應馬斯克暫停AI研發聯名信 OpenAI執行長這麼說
加入ChatGPT戰局 金融時報：馬斯克擬成立AI新創公司

加入ChatGPT戰局 金融時報：馬斯克擬成立AI新創公司
營收、法規夾擊 社媒免費近尾聲

營收、法規夾擊 社媒免費近尾聲
使用者付費？受營收、法規夾擊 社媒免費時代恐近尾聲

使用者付費？受營收、法規夾擊 社媒免費時代恐近尾聲

熱門新聞

澳洲女子擁有「2個陰道」。（取材自推特）

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

2023-04-08 23:17
Facebook母公司Meta願意給優秀的元宇宙程式開發人才，上看100萬美元的年薪。（路透）

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

2023-04-12 01:07
大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

2023-04-13 23:24
薩里斯用洗碗機清潔片清洗洗衣機，結果洗出許多髒汙。（取材自TikTok）

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

2023-04-15 01:43
研究員研究7名100歲至119歲人瑞的DNA，發現一大共通點：他們的身體都曾抵抗過大量的病菌與病毒。長壽長者示意圖。(圖／ingimage)

百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

2023-04-09 20:15
日本作家牧野知弘認為日本貧富差距大，白天上班日都有許多人出遊玩耍。圖為日本大阪黑門市場。(Getty Images)

日本貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作

2023-04-06 20:34

超人氣

更多 >
洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
傳中國不準備安排布林肯訪中 疑與偵察氣球調查有關

傳中國不準備安排布林肯訪中 疑與偵察氣球調查有關