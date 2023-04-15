安樂死對於長期處於病痛且無好轉跡象的患者來說，是解脫的唯一選擇。(示意圖，Getty Images)

安樂死是否應該合法化，對於不少國家來說都是極具爭議性的議題，目前包含比利 時、盧森堡、荷蘭在內的歐洲國家都已經在嚴格審核條件下，將安樂死程序合法化。如今荷蘭再度擴大可進行安樂死的法定年齡，未來1歲至12歲患有絕症的孩童，也可以在醫生的協助下，以人道方式終結生命。

根據衛報報導，荷蘭政府日前宣布將擴大安樂死法規適用範圍到所有年齡，未來每年將允許5至10名患有疾病、無好轉跡象以及安寧治療也無助於舒緩病情的兒童進行安樂死。官方聲明表示，對於這個族群來說，終結生命是讓孩子們從難以忍受和絕望的痛苦中解脫的唯一合理選擇。

報導指出，荷蘭在2002年成為全球第一個把安樂死合法化的國家，不過相關程序都必須經過嚴格審核條件，所有病例都必須通報給醫療審查委員會。此前，法律也允許患有絕症的未滿1歲嬰兒，以及12歲以上兒童申請進行安樂死。

不過相關案例其實相當罕見，根據當地審核委員會的數據顯示，2022年僅通報一起針對12至16歲未成年人實施安樂死的個案。

據悉，荷蘭並非第一個允許醫生協助所有年齡層兒童實施安樂死的國家。比利時政府已經在2014年開放申請。

解脫痛苦！荷蘭擴大安樂死法規 未滿12歲絕症童適用

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