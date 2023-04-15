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獨居地下70公尺洞穴500天 她破紀錄還喊：不想出去

TVBS新聞網／編輯周子馨即時報導
費拉米尼記錄下自己在洞穴中的生活。（路透）
費拉米尼記錄下自己在洞穴中的生活。（路透）

西班牙極限運動員費拉米尼（Beatriz Flamini）在2021年底為了挑戰世界紀錄，獨自一人住進地下70公尺的洞穴開啟長達500天的獨居生活，期間不僅與世隔絕而且還不見天日。最終她在當地時間14日正式完成這項挑戰，打破世界紀錄成為有史以來，在洞穴中存活最長時間的人類。費拉米尼被問到是否曾經想過放棄時，她表示「完全沒有」，而且還一度不想離開穴居生活。

綜合媒體報導，現年50歲的費拉米尼是一名極限運動員及登山好手，為了更深入的了解人類在「極度孤獨和匱乏」情形中的身心狀態，她在2021年11月20日前往西班牙格拉納達（Granada）山區，獨自住進地下70公尺的洞穴，開啟為期500天的穴居生活。雖然洞穴內只有她一人，但包含心理學家、研究人員在內的專業團隊都在外部進行監看，確保她的身心健康安全。

費拉米尼成功穴居500天。（歐新社）
費拉米尼成功穴居500天。（歐新社）

過去500天以來，外面的世界經歷了烏俄戰爭、英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）離世等重大歷史性事件。但費拉米尼在開始挑戰之前，就已經向團隊強調，不論外界發生多大的事，都不可以打擾她，就算是親友離世也得比照辦理。

 

費拉米尼透露，她大約從第65天開始忘記確切的時間。為了打發時間和維持神智清醒，她在洞穴進行大量的寫作、繪畫、編織以及閱讀，在500天內看完了60本書，同時也用兩台相機記錄下自己在洞穴內的生活，做為紀錄片的素材。

費拉米尼成功穴居500天。（路透）
費拉米尼成功穴居500天。（路透）

當被記者問及，是否曾經有過「想按下緊急按鈕」的瞬間時，費拉米尼開玩笑地分享，有一次她發現有蒼蠅飛進去洞穴裡，還產下一大堆幼蟲，讓她超崩潰。但她隨後也表示，「從來沒有。老實說，我不想出來。」當研究團隊前往洞穴接她時，她還一臉困惑，以為發生了什麼大事。

 

報導指出，雖然費拉米尼在洞穴中獨居長達500天，已經打破人類在洞穴中生存最長時間的紀錄，但有鑒於她是「自願」進行這項挑戰，是否會獲得金氏世界紀錄官方認可還有待確認。此前的紀錄保持人是2010年，聖荷西銅礦礦坑崩塌後，有多達33名礦工被困在地下688公尺處存活69天，事件還被改編成電影「33：重生奇蹟」（The 33）上映。

最強邊緣人 西班牙女「穴居」地底500天嗨喊：不想出去

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