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洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

聯合新聞網／即時報導
薩里斯用洗碗機清潔片清洗洗衣機，結果洗出許多髒汙。（取材自TikTok）
薩里斯用洗碗機清潔片清洗洗衣機，結果洗出許多髒汙。（取材自TikTok）

洗衣機能幫忙洗出芳香柔軟的衣服，但是洗衣機卻很有可能藏有不少髒汙！一名男子近期在網路上分享自己清潔洗衣機的影片，網友看到過程也全都嚇壞了。

據每日郵報（Daily Mail）報導，薩里斯（Billy Sarris）某次洗完床單後，覺得洗衣機散發一股怪味，於是決定清洗洗衣機。他將洗碗機用的清潔片放進洗衣機裡，並且將洗衣溫度設定到最高，開始清洗洗衣機。

@billysarris2.0

Time to rewash my sheets in the clean washing machine #lifehack #fyp #xyzbca

♬ original sound - billysarris2.0

不到20分鐘的時間，他就從透明的洗衣機門看見裡面的肥皂水載滿了汙垢，而且隨著洗衣機運作的時間越久，汙垢就越多。薩里斯說第二次洗衣機出水時可以看到水很乾淨，沒有汙垢，而且有一股「清新」的香味。

這部影片吸引超過110萬次觀看，網友看到髒汙都嚇壞了，一名網友就說「洗碗機清潔片根本沒味道，所以那香味是洗衣精殘留的香味」。不少網友也紛紛留言分享自己清潔洗衣機的方法，一名網友說她每次洗完衣服都會打開洗衣機的門，避免裡面的水分沒有蒸發產生霉味。另一名網友則說可以用醋清洗就很乾淨了，還有人建議不要使用衣物柔軟精，因為衣物柔軟精會沉澱造成汙垢堆積。

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