我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

金氏紀錄認證「最矮狗」和1張美元鈔票差不多高

中央社／紐約13日綜合外電報導
美國一隻2歲大的超迷你吉娃娃「珍珠」本周經金氏世界紀錄認證為全球現存身高最矮的狗。（取材自金氏世界紀錄官網）
美國一隻2歲大的超迷你吉娃娃「珍珠」本周經金氏世界紀錄認證為全球現存身高最矮的狗。（取材自金氏世界紀錄官網）

美國一隻2歲大的超迷你吉娃娃「珍珠」（Pearl），本周經金氏世界紀錄（Guinness World Records）正式認證為全球現存身高最矮的狗。

美國全國公共電台（NPR）報導，經獸醫維爾格（Dr. Giovanni Vergel）量身後，珍珠的身高為3.59吋（約9.12公分），身長5吋（約12.7公分）。身長比冰棒棍還短，和一張美元鈔票差不多，身高則和信用卡相近。

珍珠的飼主塞姆勒（Vanesa Semler）說，珍珠「小巧如球」，有顆「赤字之心」。

珍珠也是前紀錄保持者米莉（Miracle Milly）的姪女。米莉身高3.8吋（約9.62公分），個性鮮明令人印象深刻，包括招牌的吐舌照。米莉和姪女珍珠的飼主，都是塞姆勒。珍珠在2020年9月出生時，米莉已過世。

根據金氏世界紀錄，珍珠和米莉出生體重都不到1盎司（約28.3公克）。現在珍珠體型已稍微壯碩，體重來到1.22磅（553公克）。

塞姆勒說，珍珠「有點像天后」，愛吃雞肉和鮭魚，喜歡「盛裝打扮」。

塞姆勒說：「我們很幸運擁有她，以及這麼獨特的機會打破我們本身的紀錄，和全世界分享這個好消息。」

塞姆勒和珍珠最近前往義大利時尚之都米蘭，順便大肆採購一番。珍珠在金氏世界紀錄的義大利電視節目Lo Show dei Record初次亮相。珍珠被放在復活節蛋形狀的籃子裡帶上舞台，嬌小的牠在直播現場的觀眾面前異常冷靜。

義大利 信用卡 復活節

上一則

AIT處長孫曉雅夫婦觀光 1張照片意外曝「台灣是行人地獄」

下一則

山景豪宅賣了又買 布萊德彼特交易對象竟是同一人

延伸閱讀

比高跟鞋還矮…吉娃娃破「世界最矮狗」金氏世界紀錄

比高跟鞋還矮…吉娃娃破「世界最矮狗」金氏世界紀錄
選珍珠 色澤與亮度比體積重要

選珍珠 色澤與亮度比體積重要
珍珠不是越大越好 還要看這些指標 專家一次教會你

珍珠不是越大越好 還要看這些指標 專家一次教會你
72歲男星1晚狂唱9場 小36歲妻炫富：包包裝整捆鈔票

72歲男星1晚狂唱9場 小36歲妻炫富：包包裝整捆鈔票

熱門新聞

日本作家牧野知弘認為日本貧富差距大，白天上班日都有許多人出遊玩耍。圖為日本大阪黑門市場。(Getty Images)

日本貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作

2023-04-06 20:34
澳洲女子擁有「2個陰道」。（取材自推特）

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

2023-04-08 23:17
Facebook母公司Meta願意給優秀的元宇宙程式開發人才，上看100萬美元的年薪。（路透）

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

2023-04-12 01:07
專家警告接到陌生來電時別先開口。（路透）

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

2023-04-06 04:15
研究員研究7名100歲至119歲人瑞的DNA，發現一大共通點：他們的身體都曾抵抗過大量的病菌與病毒。長壽長者示意圖。(圖／ingimage)

百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

2023-04-09 20:15
加州服務型機器人製造商Bear Robotics在2021年推出機器人Servi，正在餐廳服務。（取自臉書官網）

能帶位、上菜、洗盤…密西根華人麵店 引進「機器人服務生」

2023-04-07 00:15

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見