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畢業後老師竟傳鹹濕簡訊求上床 女學生崩潰「青春留下污點」

聯合新聞網／即時報導
一位日本女學生在畢業後收到導師傳訊，沒想到目的是想跟她發生性關係。示意圖，非當事人及事物。（取材自ingimage）
一位日本女學生在畢業後收到導師傳訊，沒想到目的是想跟她發生性關係。示意圖，非當事人及事物。（取材自ingimage）

教師藉由自己的權力來騷擾女學生，想進一步發生肉體上的關係，是非常令人不能接受的惡行。無獨有偶，近來在日本，也爆發了一起類似糾紛。

根據日本媒體「文春Online」報導，一位化名A的20多歲關東女性，高中一年時曾被一位X教師帶過。後來A從高中畢業後，有天突然收到一則簡訊，傳訊的人自稱是X師，並且向A噓寒問暖。雖然A不明白X師怎麼拿到他的電話號碼的，但是沒有特別抗拒。

X師邀約A幾次，主動表示A是他的理想類型，想要和他發生關係。這讓A大受衝擊，想到X師原來是這樣看待自己的，就覺得高中生活像是產生一塊污點一樣。後來X師的攻勢愈來愈激烈，不停傳訊問A「要不要去喝一杯」、「要不要去溫泉」，甚至是「我想看妳穿浴衣的樣子」，讓A感到非常困擾。

A後來因為到外地工作，便以此為由，和X師漸漸斷絕了關係。後來A才發現，原來X師除了她之外，也曾這樣騷擾過其他女學生，甚至還曾對在學的女學生說，如果要他幫忙處理大學入學的事情，就要用性行為做為報酬。最終X師的行為也總算曝光，引來當地教育機構的調查，希望防止類似的事件再度發生。

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