「迷你裙之母」瑪莉官辭世：為男人做彩妝、曾被香奈兒罵噁心

瑪莉官充滿青春活力的形象，成為戰後英國自信與正向樂觀的象徵。(記者陳宛茜／翻攝)

英國 媒體13日報導，英國時尚 設計師、「迷你裙之母」瑪莉官（Mary Quant）13日上午在家中辭世，享壽93歲。瑪莉官的設計曾被香奈兒創辦人COCO罵「噁心」、認為「沒有男人想看穿迷你裙的女性」。最後她卻讓迷你裙、緊身褲、背心裙、褲襪成為風靡一整個世代的單品，被稱為「迷你裙之母」。瑪莉官出身中產階級，卻重新定義了源自維多利亞時代高貴的「英倫風」。她創造的服飾品牌不是香奈兒、LV那樣叫人一擲千金的奢華，卻讓一整個世代的女性、男性都能擁有自己的時尚品味。

瑪莉官1930年出生於倫敦近郊，雙親皆是中學教師。她年幼時就愛上縫紉，喜歡簡單、有型的服飾，對當時公式化、華麗繁複的成人衣飾則感到抗拒。二戰後，瑪莉官到倫敦金匠學院（Goldsmiths College）修習藝術教育課程，在化妝舞會中結識來自貴族家庭的亞歷山大．普倫凱特．格林（Alexander Plunket Greene），他成為瑪莉官的先生兼事業夥伴，也把她帶入倫敦國王路上的藝術社交圈。

瑪莉官和先生亞歷山大．普倫凱特．格林（Alexander Plunket Greene），進攻紐約時尚圈時拍攝的照片。(記者陳宛茜／翻攝)

兩人隨後結識攝兼具影師和地產開發商身份的阿奇．麥克奈爾（Archie McNair）。他慧眼獨具，看見瑪莉官獨特的時尚品味和設計天賦。三人合作在國王路上開設充滿實驗性質的服飾店「芭札爾Bazaar」，這裡也是瑪莉官時尚王國的起點。

1960年代，披頭四從利物浦來到倫敦、第一首歌「愛我吧」發行後，披頭四狂熱傳遍全球。此一時期的倫敦擺脫戰爭的束縛、進入「搖擺的現代性」、搖滾族和摩德族(MODS)在街上爭奇鬥豔、街頭幾乎每個周末都有遊行 或示威。這種「搖擺性」表現在服飾上，就是瑪莉官創造的「瑪莉官女孩」。她們穿著迷你裙、緊身褲、背心裙等大量生產的平價服飾，不論是身處職場或派對，總是充滿自信、彷彿對一海之隔的巴黎高級訂製服叫陣。

瑪莉官翻轉英式時尚和傳統，以服飾挑戰階級制度與性別常規。她將維多利亞時代的荷葉邊、立領、燈籠褲和華美印花重新運用；或是將紳士西裝或軍裝所使用的剪裁或面料，誇大演繹成輕鬆有趣的女裝。就連屠夫所穿著的條紋圍裙、英國奶奶喜愛的窗簾印花，都可以被瑪莉官融入服飾成為時尚代名詞。她也發揚膝上長度的裙裝，使「迷你裙」成為女性解放的國際象徵。

瑪莉官充滿青春活力的形象，成為戰後英國自信與正向樂觀的象徵。圖為北美館設計展「瑪莉官：時尚革命者」展場。(記者陳宛茜／攝影)

瑪莉官這麼形容她所創造出來的時尚：「我們所認識的時尚已經結束了，人們現在想怎麼穿就怎麼穿。」

她也為男性設計男用彩妝盒，認為「你和妳都應為己悅者而容」、「你看起來還是個男人、而且是個好看的男人」。她為男性設計的化妝品、保濕用品毫不意外引發眾怒，卻也蹭出了話題性。

在跨大西洋商業噴射客機啟用兩年後，瑪莉官和丈夫飛往紐約，向美國時尚產業推廣其設計。1965年，她已定期搭機往返大西洋兩岸，而無論在歐陸、北美或澳洲都能買到她的服飾。1966年瑪莉官將小雛菊註冊為品牌商標，其青春活力的形象跟著她的名字與影像一同在全球行銷活動中曝光，成為戰後英國自信與正向樂觀的象徵。

瑪莉官將時尚視為傳達新態度、想法與改變的管道，致力於創造兼顧平價與精緻、令人穿起來感到快樂、自主、無所拘束的服飾，以此扭轉既定規則並探試各種性別角色和認同，預言未來世代享有的機會與自由。維多莉亞與亞伯特博物館在推特上表示，瑪莉官代表了 1960 年代時尚的快樂自由，為年輕女性提供了新的榜樣，「今天的時尚在很大程度上要歸功於她開創性的視野。」

北美館設計展「瑪莉官：時尚革命者」，瑪莉官將屠夫所穿著的條紋圍裙融入服飾之中。(記者陳宛茜／攝影)

北美館設計展「瑪莉官：時尚革命者」中，模擬當年瑪莉官在服飾店「芭札爾Bazaar」櫥窗展示的假人，總是擺著奇怪的姿勢、搭配龍蝦等道具。(記者陳宛茜／攝影)