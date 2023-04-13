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「億萬人民集體吃土」：從中國擴散日韓的沙塵暴之亂

轉角24小時
4月11日，漫天黃沙的山東省臨沂市。（Getty Images）
4月11日，漫天黃沙的山東省臨沂市。（Getty Images）

「億萬人民集體『吃土』，說好的防沙治沙都沒作用？」中國沙塵暴再次席捲，4月11日以來包括北京在內，中國至少18個省份都被漫天黃沙所籠罩，空氣汙染指數紛紛出現破表的嚴重級別。這一波沙塵暴更一路帶往東北亞，日本由北到西邊都有觀測到沙塵天氣，東京一片霧茫茫的視覺景像，也讓日本出現「最惡級黃沙」的驚恐稱呼；而在朝鮮半島的南韓也同樣深受這一波沙塵暴的影響。

中國這一波沙塵暴從3月開始，到4月時中國的中央氣象台陸續發布沙塵暴預警，在4月11日以後又再擴大到西北、華北和東北一帶，中國全國至少有18個省份受到沙塵暴的影響，上海、北京等大城更是出現漫天黃沙、一片霧茫茫的景像。

以北京為例，以往每一年的2月和3月就是北京春季空氣品質最糟糕的季節，到5月也是沙塵暴的高發性季節，有所謂的「二月吸霾、三月吹沙、四月飄絮、五月吃土」的連段套路——然而今年2023年卻是「提早吃土」，今年截至4月13日為止已經發生8次沙塵天氣，比起過去同期次數也相較略為頻繁增多（通常為年平均5~6次）。

今年截至4月13日為止，北京已經發生8次沙塵天氣。圖為2023年4月10日的北京...
今年截至4月13日為止，北京已經發生8次沙塵天氣。圖為2023年4月10日的北京。（Getty Images）

中國中央氣象台指出，沙塵天氣雖然到4月12日減緩，但4月14日前後還可能會有另一波來襲，影響的範圍從新疆、內蒙古、甘肅，到山西、河北、遼寧、北京、天津、山東、江蘇、上海...等各大地區，有些地方如安徽、湖北等相繼出現PM10（懸浮微粒）指數破表的情形。北京方面同步發出了沙塵暴預警，在12日時北京的空氣污染指標，也已經達到「嚴重」級別。一名中國網友在微博上嘲諷地說：

「北京現在 PM2.5 和 PM10 都是嚴重污染，沙塵暴嚴重，昨天晚上我看 PM10 直接爆表，同時花粉濃度也非常高，屬於三個維度魔法攻擊了。」

北京最近一次的嚴重沙塵暴，是發生在2021年的「10年來最強沙塵暴」，全城籠罩在黃沙之中，有些區域能見度甚至都不到800公尺。當時中國的輿論就困惑：為何感覺沙塵暴的影響越來越嚴重？中國政府擬定的一系列防護林措施，又是否欠缺成效？同年也發生了敦煌防護林濫砍濫伐，移做種植葡萄來發展釀酒產業，導致林地規模大幅萎縮的爭議，引發中國民眾對於減緩沙塵暴的防護林政策質疑。

今年的沙塵暴現象一路往東北亞擴散，日本、朝鮮半島都在近期直接感受到了黃沙侵襲。日本包括東京在內，還有札幌、仙台、新潟、名古屋、廣島、大阪、福岡、高松、鹿兒島...等多地由北到西日本，都觀測到沙塵天氣，多數地區的能見度低於10公里，也讓日本氣象廳不斷發出提醒，請民眾留意交通出入的安全。

中國這一波沙塵暴從3月開始，到4月時中國的中央氣象台陸續發布沙塵暴預警。圖為20...
中國這一波沙塵暴從3月開始，到4月時中國的中央氣象台陸續發布沙塵暴預警。圖為2023年3月10日，一名中國女性在北京故宮外擺姿勢拍照，但因沙塵暴嚴重，幾乎看不見故宮。（路透）

而在南韓同樣因為沙塵暴的影響，空氣汙染指數翻倍飆升，全國17個市道發出了霧霾警報。同時像《KBS》等韓國媒體，在這波沙塵暴影響中提及了「從中國內蒙古起源的沙塵」等用語，反被中國官媒《環球時報》拿來作文章，反控南韓「炒作沙塵暴起源於中國」，《環球時報》就在微博上指責：

韓國一些媒體卻以「沙塵暴起源於中國」為題進行熱炒，甚至用「造成災難」「發源地如同地獄」等煽動性詞匯加以形容。此前，中國有關方面一再提醒，不少沙塵天氣源自中國境外，中國只是「途經站」，各方應避免炒作。

中韓之間針對空氣汙染的問題而有所爭執，在過去並不罕見。2019年的3月首爾出現破紀錄的霧霾問題，讓當時執政的文在寅政府直接控訴「空汙元凶來自於中國」，雖然文在寅想要呼籲中韓雙方一起來合作治霾，但中國始終將此認定為南韓把責任歸咎給中方，也因此演變成了中韓兩邊的民眾輿論，彼此互相嘲諷攻訐的網路口水戰。

儘管中國官方對於2023年這一波沙塵暴問題，強調「中國高度重視防沙治沙和荒漠化治理，已取得顯著成效，近年沙塵天氣明顯減少」——但對於實際成效是否真是如此，中國輿論並非毫無質疑與困惑。在微博、微信等平台上，有中國網友疑惑多年來提倡的防護林工程、或是大量的植樹造林，但為何沙塵問題依然嚴重？

2023年4月10日的內蒙古自治區首府呼和浩特。（新華社）
2023年4月10日的內蒙古自治區首府呼和浩特。（新華社）

中央氣象台對此問題的說法，認為防護林「防風固沙」的功能已經有相當程度的效果，主要是針對貼近地面的揚沙或浮塵，防護林才有較好的抑制能力。但像是上到高空、大氣環流的沙塵天氣，防護林的作用相對沒那麼有效；面對這種天氣現象，需要的不只是防護林工程，還包括沙漠地修復保育等多個層面的環境保護。

面對一年比一年有感的沙塵，中國微博的網友寫下了無可奈何的自嘲：

「每次一來沙塵暴，很多人就抱怨。其實這是不對的，仔細想一想，來沙塵暴未必是壞事。因為平時你的老板領導都是吃鮑魚龍蝦，你吃煎餅鹹菜，而沙塵暴來了的時候，無論有錢沒錢，都得一起吃沙。因此沙塵暴在一定程度上促成了平等，我們應該喜迎沙塵暴才對。」

沙塵暴 北京 日本

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