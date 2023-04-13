保溫瓶杯底這一物別碰 日廠商：一撕全毀、保溫功能打折扣

圖為請勿撕除的保溫瓶瓶底貼紙。（取材自推特）

消費者在購買廚具杯盤上常常黏有貼紙，民眾一般會在購買後清洗時將它撕除，以便更美觀且方便使用。但日本 一家廚具製造商「和平freiz（和平フレイズ）」近期便在推特 提醒消費者，若見到保溫杯杯底下黏有貼紙，千萬不要著急著想把它撕掉，因為那可能是產品達到保溫、保冰效果的維持關鍵。

「和平freiz（和平フレイズ）」在推特PO文提醒購買保溫瓶的消費者，「請勿取下不銹鋼玻璃杯或水瓶的底部密封。這被稱為保護片，它起到蓋子的作用，用來保護瓶身真空處理接嘴的焊接部分」。

「和平freiz（和平フレイズ）」並說，如果將此貼紙撕下後，焊接區域就會暴露出來。保溫瓶之所以能達致保溫功能的關鍵在於杯子內部的真空層，而底部的貼紙覆蓋住的地方即是抽真空焊接的接嘴，若民眾在購買後將整片貼紙撕除，該接嘴處便會暴露在外，進而影響到瓶身的保溫功能。

有網友在見文後恍然大悟，發現原本買的保溫瓶取下貼紙後，「突然就沒了保溫性，我也想知道為什麼，但也許是這個原因」，大部分網友對於這樣的產品提醒文都驚呼：「是這樣嗎？我不知道！」、「第一次知道為什麼不能撕除它」、「看完整篇文章後，我不寒而慄」。

還有網友認為，既然是無法被撕去的「重要關鍵」，為何不在產品說明書中明確標明，「為什麼不寫不應該把它剝掉？」但還是有消費者認為：「我想把它剝下來，因為它很難看」、「我想把它剝下來，因為它變髒了」。