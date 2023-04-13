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為了見網友…佛州12歲少女偷父親車 載閨密跋涉400哩

編譯彭尚興、周芳苑／綜合12日電
兩名佛州少女偷開老爸的車子，長途跋涉400多哩去見網友，驚動聯邦、州和地方警力展開大搜索。(路透)
兩名佛州少女偷開老爸的車子，長途跋涉400多哩去見網友，驚動聯邦、州和地方警力展開大搜索。(路透)

佛州一名12歲少女上周偷開父親的車子，載著閨密長途跋涉400哩，只為見網友一面；就在她們幾乎抵達見面地點時，及時被有關單位攔下，化解一場潛在危機。

當局認為，她們差點見著的網友疑似專門誘拐孩童和青少年的網路掠奪者，聯邦執法單位已全面展開調查。

12歲的格雷戈里(Jade Gregory)和14歲好友拉爾森(Khloe Larson)，疑似在網路上結識一名陌生男子，並已通信一段時間。

本月5日上午，家住佛州蓋恩斯維爾(Gainesville)的格雷戈里，偷偷跳上了她父母的福特金牛座(Ford Taurus)轎車，飛車到拉爾森家，接走了好友。兩個少女就這麼踏上旅程，打算前往路易斯安納州和網友見上一面，卻渾然不知她們突然失蹤，在南部數州引起軒然大波，驚動地方和聯邦執法單位展開大搜索。

當地聯合郡警長辦公室(Union County Sheriff's Office)接獲報案後，立刻通報聯邦調查局(FBI)、佛州執法廳(Florida Department of Law Enforcement)及佛州、密西西比、阿拉巴馬和路易斯安納州各地的地方警察機構協尋，並在上午11時50分發出失蹤兒童「安珀警報」(Amber Alert)。沿著10號州際公路的各處電子看板上，不斷出現兩名少女的照片，提醒駕駛人幫忙留意。

格雷戈里和拉爾森接連開了5個小時，穿越了佛州北部，橫跨了大半個阿拉巴馬，終於在拉巴特里灣(Bayou La Batre)被當地警方尋獲；這時她們已經離家400多哩，再多走十幾哩路就要跨越州界進入密西西比。

警方並未透露是否有外來訊息協助。

當天下午4時，格雷戈里和拉爾森的「安珀警報」被取消，公路上的電子看板也不再出現她們的照片。有關單位表示，兩名少女都很安全，身體狀況良好。

目前FBI已經接手本案後續調查。據兩名少女表示，她們是自願離家獨自出門。但FBI仍全力調查她們是否遭到性奴隸販子引誘的可能性，並鎖定該名網友，積極追查。

格雷戈里和拉爾森接連開了5個小時後，被警方尋獲，隨即取消對兩人的「安珀警報」。(...
格雷戈里和拉爾森接連開了5個小時後，被警方尋獲，隨即取消對兩人的「安珀警報」。(聯合郡警長辦公室)

佛州 FBI 路易斯安納州

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