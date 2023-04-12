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影／身高188已經是全家最矮 她嘆：根本交不到男朋友

聯合新聞網／即時報導
身高188公分的瑪莉接受自己外型，成為大尺碼模特兒。（取材自Instagram）
身高188公分的瑪莉接受自己外型，成為大尺碼模特兒。（取材自Instagram）

美國一名女子身高有188公分，不過這樣的身高給她帶來很多困擾，讓她抱怨自己「根本找不到男朋友」。

據每日郵報（Daily Mail）報導，今年28歲的瑪莉（Marie Temara）高188公分，這樣的身高若在男性身上會很吃香，但對瑪莉來說則造成不少困擾。瑪莉表示，她來自佛州，當地只有2%的人身高比她高，但是大家總覺得女生要跟比自己高的人交往，所以她很難找到另一半。

瑪莉之前在使用交友軟體時，曾經遇過網友說自己的身高是195公分，但實際見到本人其實只有180公分。有人告訴瑪莉：「不會有人喜歡高個子的女生」，甚至有人說她「看起來像個穿高跟鞋的男人」，也有人開玩笑說她應該去「巨人隊應徵後衛」。

為了「開拓」約會市場，瑪莉平常不穿高跟鞋，也開始跟比自己矮的男生約會，不過因為不少男生仍不能接受另一半比自己還高，所以對瑪莉來說還是很難找到對象。

瑪莉說從小她就比同學高，所以在學校常常被欺負，甚至還得躲在廁所裡吃午餐。不過瑪莉其實已經是家中最矮的人，她爸爸身高190公分、媽媽身高196公分，兩個弟弟也分別有206跟208公分高。

身高與眾不同的瑪莉雖然還在交友市場上掙扎，但卻學著接納自己的樣貌，成為「大尺碼模特兒」。她也希望藉由媒體的訪問鼓勵所有人，不管身高體重如何，與眾不同是件好事，不需為此感到羞恥。

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