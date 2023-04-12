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馬斯克說他的狗才是推特CEO 坦言擁有推特一直很痛苦

編譯葉亭均／綜合外電
馬斯克接受專訪時表示，擁有推特「一直是相當痛苦的」，但他也指出，多數的廣告主回籠了。（路透）
馬斯克接受專訪時表示，擁有推特「一直是相當痛苦的」，但他也指出，多數的廣告主回籠了。（路透）

馬斯克表示，在他以440億美元收購推特後背棄這個社群媒體平台的廣告主，多數都已經回來了，顯示推特正在重新站穩腳步。不過馬斯克也坦承，擁有推特「一直是相當痛苦的」，同時開玩笑說，他的狗現在才是推特的執行長。

馬斯克是在接受英國廣播公司（BBC）一場Twitter音訊空間（Twitter Spaces）的直播專訪時，再度證實推特現在處於損益兩平狀態，最快本季有望轉為獲利。超過300萬使用者收聽這場訪談，訪談過程不時變得火藥味十足，因為馬斯克經常反駁訪談者並質疑BBC有關新冠錯誤資訊到仇恨言論等過往紀錄。

被問到是否後悔收購推特時，馬斯克表示，「痛苦水準一直非常高，這不是什麼派對」，「過去幾個月確實壓力很大」，但他仍補充說，收購這家公司是正確的事。

馬斯克說：「一路上犯了很多錯嗎？當然。但最終都順利，我覺得我們正往好的情況前進。」

馬斯克去年在歷經與推特管理層和董事會激戰後，收購了這家社群媒體平台，雙方還曾陷入訴訟戰。馬斯克表示他最終挺過了，原因是他懷有法律上的義務，但隨後又表示，就算現在有人提出同樣的收購價碼，他目前也可能不會賣掉推特。

馬斯克說，多數廣告主現在已重返推特，此前推特廣告業務曾大規模下滑，原因是大規模裁員與技術失誤引發外界擔心推特可能散播仇恨言論、假新聞與其他令人反感的內容。

馬斯克說：「他們多數都回來了，要不就是表示即將回來。」

馬斯克說，推特現在大約有1500名員工，遠低於他收購前的約7000名員工。被問到他是否會對裁員如此多人感到艱困時，馬斯克表示：「一點都不好玩，而且有時候感到『痛苦』。」

他也坦承並不是親自解僱每一人，「不可能和這麼多人面對面談話」。

這場訪談內容話題觸及了從嚴肅到荒誕的話題，包括如何處理性別歧視、馬斯克坦言自己不應該在凌晨3點之後發推文，還再度提到他的狗現在是推特的執行長。

當被問到為何曾說過將卸下推特執行長職務時，馬斯克笑著表示，他已經卸下了，他的狗現在才是推特執行長。

馬斯克笑著說：「我現在不是推特執行長，我的狗才是推特執行長。牠有件黑色高領衣，還需要什麼嗎？」

推特 馬斯克 社群媒體

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