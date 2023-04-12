3.3m巨蟒闖院子 佛州16歲少女冷靜徒手抓蛇頭 搏鬥8分鐘

一名16歲少女發現一隻巨蟒出現在鄰居家中院子的盆栽上，她完全不畏懼立刻衝上前抓住巨蟒的頭部將其捕捉移往其他地方。 (取材自Instagram)

佛羅里達州 一名16歲少女發現一隻巨蟒出現在鄰居家中院子的盆栽上，她完全不畏懼立刻衝上前抓住巨蟒的頭部將其捕捉移往其他地方，英勇的身影讓不少網友讚賞她的冷靜與勇敢。

綜合媒體報導，南佛羅里達一名16歲少女歐妮雅里(Onya Lee-Golightly)在Instagram上上傳一段影片，3日當天她發現一條約3.3米長的巨蟒出現在鄰居家院子裡面的盆栽中，勇敢的她立刻上前捕捉這隻巨蟒，只見她抓緊時間立刻伸出手掐住蛇頭，巨蟒受到驚嚇後用力纏住她的手臂，但她完全沒有害怕，反而繼續冷靜應對。

歐妮雅里的父親丹尼爾(Daniel Golightly)看到巨蟒緊緊纏住女兒的手臂，也立刻上前幫忙，兩人花了約8分鐘左右成功制伏巨蟒，結束這場人蛇大戰。丹尼爾接受媒體採訪時表示，這條3米巨蟒力氣相當大，連他自己的手臂也有被纏繞到，「但我女兒其實被巨蟒纏過更多次，不過她成功捕捉巨蟒的時候卻只在意那隻蛇有沒有受傷，沒有很在意自己的安全」。

歐妮雅里其實相當熱愛野生動物，經常將自己跟野生動物的互動影片上傳到個人Instagram帳號「onyas_animal_adventures」上面，歐妮雅里說，她上傳這些影片主要是為了想讓大家更了解野生動物，減少對這些動物的恐懼才是最重要的。