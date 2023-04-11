我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美媒：解放軍「已準備一戰」軍演曝控制西太平洋野心

肯州5死8傷槍案細節 兇手6天前合法購槍 背後開槍打死女職員

迪士尼公主走出童話？金髮咖啡廳店員甜美燦笑融化網友

聯合新聞網／即時報導
一名咖啡廳女店員因「長得太可愛」，而在網路上暴紅，更有人稱她是現實世界的迪士尼公主。（取材自TikTok）
一名咖啡廳女店員因「長得太可愛」，而在網路上暴紅，更有人稱她是現實世界的迪士尼公主。（取材自TikTok）

童話故事的公主跑到現實世界？近日，一段影片在網路上掀起討論，一名咖啡廳女店員因「長得太可愛」，而吸引網友們的目光。畫面中可見，該名女店員有著一頭蓬鬆的金髮，與水汪汪的藍色瞳孔，因外型神似迪士尼電影的公主，且面對客人時總露出燦爛的笑容，讓不少人為之心動。

網紅珍娜（Jenna）是咖啡廳的女店員，她時常透過抖音短片分享她的日常生活與工作狀況。日前，珍娜更新了一段她在咖啡廳工作的影片，從畫面可見，珍娜一見到客人上門便送上一抹開朗的微笑，一頭蓬鬆的金髮在風中搖曳，隨後她被客人的發言嚇到，一下撐大雙眼、一下困惑皺眉，每個小表情都被清楚拍下，一舉一動宛如迪士尼公主一般，令人印象深刻。

影片曝光後立刻掀起討論，許多網站更以「因為太可愛而爆紅」為題分享珍娜的短片。許多網友看了影片後都直呼戀愛了，「她的眼睛好迷人」、「我戀愛了」、「這是我見過最漂亮的女生」、「不僅是因為她有張漂亮的臉孔，她臉部的表情和說話方式都讓人覺得很可愛」。

許多人認為珍娜簡直就是從童話世界走出來的角色，更開玩笑稱「迪士尼公主變成真的了嗎？」、「她簡直就是現實世界裡的長髮公主」、「真的長得很像迪士尼的角色」。

網紅珍娜是咖啡廳的女店員，時常在社群平台更新她的日常生活。（取材自TikTok）
網紅珍娜是咖啡廳的女店員，時常在社群平台更新她的日常生活。（取材自TikTok）

迪士尼 咖啡 電影

上一則

Google Pay出包了 用戶爽拿1000元 官方霸氣喊：免還

下一則

最辣小三被嗆「只有大胸部」火大嗆聲退出演藝圈

延伸閱讀

迪士尼曾是快樂天堂 如今須先「做功課」複雜折騰人

迪士尼曾是快樂天堂 如今須先「做功課」複雜折騰人
人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼
社交名媛珍娜分手男友 降價出售共有豪宅

社交名媛珍娜分手男友 降價出售共有豪宅
為美中競爭取經…眾議員團訪矽谷、拜會迪士尼

為美中競爭取經…眾議員團訪矽谷、拜會迪士尼

熱門新聞

日本作家牧野知弘認為日本貧富差距大，白天上班日都有許多人出遊玩耍。圖為日本大阪黑門市場。(Getty Images)

日本貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作

2023-04-06 20:34
澳洲女子擁有「2個陰道」。（取材自推特）

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

2023-04-08 23:17
專家警告接到陌生來電時別先開口。（路透）

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

2023-04-06 04:15
研究員研究7名100歲至119歲人瑞的DNA，發現一大共通點：他們的身體都曾抵抗過大量的病菌與病毒。長壽長者示意圖。(圖／ingimage)

百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

2023-04-09 20:15
日本廠商推出「攜帶式微波爐」一度被網友以為是愚人節玩笑。(取材自推特)

日推「攜帶式微波爐」被當愚人節玩笑 大逆轉掀搶購熱

2023-04-06 02:15
加州服務型機器人製造商Bear Robotics在2021年推出機器人Servi，正在餐廳服務。（取自臉書官網）

能帶位、上菜、洗盤…密西根華人麵店 引進「機器人服務生」

2023-04-07 00:15

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款