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祖傳「蜜」方？祖先骨灰罈成巨大蜂巢 足足倒出2瓶蜂蜜

聯合新聞網／ 即時報導
有民眾日前清明連假去祭祖的時候，發現祖先的墓地飛出一堆蜜蜂，這家人好奇把骨灰罈撬開來看發現裡面竟然有巨大的蜂巢，還從骨灰罈裡面倒出了兩瓶蜂蜜。 (取材自YouTube)
有民眾日前清明連假去祭祖的時候，發現祖先的墓地飛出一堆蜜蜂，這家人好奇把骨灰罈撬開來看發現裡面竟然有巨大的蜂巢，還從骨灰罈裡面倒出了兩瓶蜂蜜。 (取材自YouTube)

這到底是該吃不該吃？有民眾日前清明連假去祭祖的時候，發現祖先的墓地飛出一堆蜜蜂，仔細查看後發現骨灰罈附近蜂群特多，這家人好奇把骨灰罈撬開來看發現裡面竟然有巨大的蜂巢，還從骨灰罈裡面倒出了兩瓶蜂蜜，神奇又驚悚的畫面在網路上瘋傳。

綜合中媒報導，中國廣西省桂平市一名女子與家人在清明連假期間前往祖先的土葬墓地祭祖，發現墓碑附近有一些蜜蜂在飛舞，仔細一看這些蜜蜂竟在骨灰罈附近活動，女子與家人好奇之下便把祖先的骨灰罈打開來看，沒想到一打開看到的是超巨大的蜂巢。

女子表示，那時候只是覺得為什麼有很多蜜蜂在墳墓邊飛舞，發現來源是先人的骨灰罈後他們就好奇的打開來，沒想到蜜蜂竟然在骨灰罈裡面築巢，其中一名膽大的家人戴起手套就把蜂巢挖出來帶回家。女子說，蜂巢帶回家後擠出了兩大罐蜂蜜，但他們並不想出售，最後交給家族裡的一個伯伯帶走了。

骨灰罈裡面擠出蜂蜜的奇事在網路上瘋傳，網友留言表示「這就是所謂的祖傳『蜜』方？」、「真羨慕，這就是祖宗的回饋」、「我只是很好奇這到底能不能吃」、「骨灰罈裡的蜂蜜，想想總覺得怪怪的不太敢吃啊」。有不少網友好奇女子祖先的骨灰罈中還有沒有先人的骨灰，當事人並沒有再出來解釋，因此已經不得而知。

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