有錢就是任性 全球「最昂貴車牌」以1500萬美元賣出
杜拜一直以奢華昂貴的生活聞名，如今「全球最昂貴的車牌」也在該國誕生，一名富有的競標者以高達5500萬迪拉姆（約1500萬美元）的價格成功標下「P7」車牌。
彭博報導，這場拍賣會是為了阿拉伯聯合大公國總理兼副總統穆罕默德（Mohammed bin Rashid Al Maktoum）的10億糧食援助計畫而舉行。
創下最高紀錄的「P7」車牌的起標價為1500萬迪拉姆，身分未公開的競標者最終以5500萬迪拉姆的天價得標，一舉打破2008年創下以5220萬迪拉姆買下的「1」車牌。
據悉，由於名貴的豪車在杜拜並不稀奇因此「特殊車牌更能凸顯身分」，同時單一數字的車牌過去只有酋長或皇族能使用，如今改為開放競標才造就「車牌數字越小就越昂貴」的情況。
Watch: A new record was set last night, as car number plate P7 sold for a whopping Dh55 million at an auction in Dubai https://t.co/9bLBrLKedv pic.twitter.com/xtFG4FrDEZ— Khaleej Times (@khaleejtimes) April 9, 2023
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