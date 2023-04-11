我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

有錢就是任性 全球「最昂貴車牌」以1500萬美元賣出

編譯張君堯／即時報導
杜拜一直以奢華昂貴的生活聞名，如今「全球最昂貴的車牌」也在該國誕生，一名富有的競標者以約1500萬美元的價格成功標下「P7」車牌。（取材自Emirates Auction LLC）
杜拜一直以奢華昂貴的生活聞名，如今「全球最昂貴的車牌」也在該國誕生，一名富有的競標者以約1500萬美元的價格成功標下「P7」車牌。（取材自Emirates Auction LLC）

杜拜一直以奢華昂貴的生活聞名，如今「全球最昂貴的車牌」也在該國誕生，一名富有的競標者以高達5500萬迪拉姆（約1500萬美元）的價格成功標下「P7」車牌。

彭博報導，這場拍賣會是為了阿拉伯聯合大公國總理兼副總統穆罕默德（Mohammed bin Rashid Al Maktoum）的10億糧食援助計畫而舉行。

創下最高紀錄的「P7」車牌的起標價為1500萬迪拉姆，身分未公開的競標者最終以5500萬迪拉姆的天價得標，一舉打破2008年創下以5220萬迪拉姆買下的「1」車牌。

據悉，由於名貴的豪車在杜拜並不稀奇因此「特殊車牌更能凸顯身分」，同時單一數字的車牌過去只有酋長或皇族能使用，如今改為開放競標才造就「車牌數字越小就越昂貴」的情況。

拍賣

上一則

科威特媒體虛擬女主播 「金髮淺瞳不披頭巾」顛覆傳統

下一則

「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲 女神笑容戴出蕭邦的快樂

延伸閱讀

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
跑道不到21公尺 波蘭機師降落杜拜帆船酒店創紀錄

跑道不到21公尺 波蘭機師降落杜拜帆船酒店創紀錄
涉恐嚇當紅演員…日網紅被開除議員後 遭發國際通緝令

涉恐嚇當紅演員…日網紅被開除議員後 遭發國際通緝令
日網紅前國會議員恐嚇演員 將發布國際通緝令

日網紅前國會議員恐嚇演員 將發布國際通緝令

熱門新聞

日本作家牧野知弘認為日本貧富差距大，白天上班日都有許多人出遊玩耍。圖為日本大阪黑門市場。(Getty Images)

日本貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作

2023-04-06 20:34
澳洲女子擁有「2個陰道」。（取材自推特）

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

2023-04-08 23:17
專家警告接到陌生來電時別先開口。（路透）

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

2023-04-06 04:15
研究員研究7名100歲至119歲人瑞的DNA，發現一大共通點：他們的身體都曾抵抗過大量的病菌與病毒。長壽長者示意圖。(圖／ingimage)

百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

2023-04-09 20:15
日本廠商推出「攜帶式微波爐」一度被網友以為是愚人節玩笑。(取材自推特)

日推「攜帶式微波爐」被當愚人節玩笑 大逆轉掀搶購熱

2023-04-06 02:15
加州服務型機器人製造商Bear Robotics在2021年推出機器人Servi，正在餐廳服務。（取自臉書官網）

能帶位、上菜、洗盤…密西根華人麵店 引進「機器人服務生」

2023-04-07 00:15

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象