高人氣電玩社群平台Discord 如今成美情報外洩的焦點

這次情報經由Discord外流，有可能成為數十年來嚴重洩密事件。（美聯社）

聯邦政府 正針對高度機密文件外洩事件展開調查，深受玩家喜愛的社交媒體平台Discord也因此成了眾所關注的焦點。

在Discord的線上平台，用戶透過稱做伺服器（servers）的社團，在受邀後可加入私密群組中聊天、討論遊戲、投資和其他話題。但和其他社交媒體一樣，Discord有時也面臨不易控管不當行為的狀況。

聯邦政府應國防部的要求，上周五已啟動調查，要查幾十張據稱是機密文件的影像，為什麼會出現在Discord。Discord公司發言人表示，他們正在配合執法部門調查機密文件外洩事宜。

這次情報走漏，可能成為數十年來最有殺傷力的一次，因為這不僅可能會讓烏克蘭 春季反攻作戰出現變數，還可能影響外國盟邦和美國政府分享敏感情報的意願。

設於舊金山的Discord在全球擁有大約1.5億每月活躍用戶，相較之下，較大Meta的臉書和TikTok等社交媒體每月都有超過10億的用戶。

Discord創始於2015年，原是網路遊戲玩家在玩遊戲時輕鬆溝通的管道。由於互動方式很多，逐漸也吸引各類型的用戶。用戶認為Discord的音訊品質比其他聊天服務更好。

這次外流的文件據說多達數百份，一直留在Discord的一個小團體成員中間，直到3月初另一位使用者將其中數十份轉貼到另一個觀眾更多的群組。接著，至少有10份文件進入了一個以電腦遊戲Minecraft為主題的更大社群 。

文件外洩在俄烏戰爭期間已成一種常見的手法。2019年9月，Alphabet公司Google的研究人員認定，有些外洩情報的團體很可能藉此配合俄羅斯軍情單位的行動。

分析師指出，看來是美國情資的文件這次先在Discord外洩，情況又不一樣。其中有的是美方情報評估，有些和烏克蘭戰爭並無關連。