外表比實際年輕20歲 55歲的她曝抗衰老祕訣：洗冷水澡

55歲的塔妮亞（左圖左一）、（右圖）外表看起來就跟女兒差不多大。（取材自Instagram）

英國 一名節目主持人雖然已經55歲，外表看起來卻跟自己的女兒差不多，讓不少人都想知道她的保養祕方，而她也在受訪時大方公布自己的「抗老祕訣」。

據鏡報（Mirror）報導，塔妮亞（Tonia Buxton）是英國料理節目「我的希臘廚房」的主持人，不過除了廚師與主持人的身分之外，其實她還曾贏得當地的選美比賽，也曾出過書教觀眾維持身材，更常常分享自己的抗老秘訣，被媒體譽為「抗衰老大師」。

55歲的塔妮亞表示，她在疫情 封城期間開始思考生命的意義，而她認為生命的重點就是要追求快樂，因此她希望自己能夠看起來漂亮、充滿活力，這會讓她覺得很快樂。她強調，很多人隨著年齡增長就不再在意外表，但其實要把自己打理好並非難事。

她分享，自己每天早上起來會先花十分鐘曬太陽和冥想，告訴自己「我很開心」，因為她認為如果每天第一個想法是「我又老又胖又醜」，那就真的會呈現這樣的樣貌。她每天都會洗5分鐘的冷水澡，因為塔妮亞認為冷水澡對皮膚有益，能夠保持皮膚的彈性，而且也能幫助她克服焦慮，讓她冷靜下來。

身為希臘裔廚師，她當然也有許多使用香料的秘訣。每天早上她都會喝自己獨創的「黃金咖啡 」。她會在咖啡裡加一匙薑黃和一點胡椒粉以及全脂牛奶，因為她認為薑黃有抗發炎的功效，而胡椒鹼能幫助吸收。

分享這些秘訣的塔妮雅對自己非常有信心，她說現在的她很喜歡告訴別人自己的年紀，因為每次對方總會說「看不出來」，她非常喜歡自己現在的樣子，也很享受現在的生活。