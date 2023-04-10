保護當地文物形象…日本出現「黑白7-11」超商

有網友在日本北海道驚見黑白色的7-11。（取材自臉書）

日前有網友拍下位於日本 北海道的「黑白色招牌」的7-11商店，直呼怪怪的，事實上日本景觀法會限制店家的招牌顏色或看板高度，以保護當地歷史形象，此外根據研究發現裝潢為暖色系的店家，容易讓客人想走進店內，因此7-11鮮豔的橘色與紅色比較能吸引消費者的目光。

有網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，北海道出現黑色7-11招牌讓他覺得怪怪的，許多網友留言解釋，「那個是為了保護景觀而設計的」、「部分地區為了平和色調有規定色號跟亮度，這就是政府管理市容的證明」、「為了保護當地景觀和古蹟建築，日本某些地方會禁止鮮艷的招牌」、「聽導遊說是為了符合守舊的文化而改」、「京都也有一間，也是黑的，為了保護當地文物形象」。

據報導，日本景觀法主要限制店家的招牌顏色或看板高度，例如7-11從紅、橘、綠的鮮艷顏色改成黑白色；全家、麥當勞 也改成較淡的茶色等，甚至是整體設計都要符合當地特色。事實上，在日本京都就有強制執行「京都市屋外廣告物條例」，就是為了保護京都古都的歷史形象，不相符的建築招牌都必須在顏色和面積上重改設計，讓觀光 客能明顯感受到古都氛圍。