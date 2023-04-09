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「超級瑪利歐兄弟」帶動 北美周末票房突破2億元

中新社／洛杉磯9日電
「超級瑪利歐兄弟電影版」上映首日全球各地都開出票房大紅盤。（美聯社資料照片）
「超級瑪利歐兄弟電影版」上映首日全球各地都開出票房大紅盤。（美聯社資料照片）

在「超級瑪利歐兄弟」（The Super Mario Bros. Movie）帶動下，2023年北美周末票房首次突破2億美元。

據票房統計網站boxofficemojo4月9日的電影市場數據，28部影片北美周末票房（4月7日至9日）報收約2.05億美元，與前一周末相比大漲約109%。 改編自任天堂經典遊戲的動畫片「超級瑪利歐兄弟」，無疑是此波漲勢的最大推手。該片5日亮相，首映周末票房大賣逾1.46億美元，在該統計周期全部北美周末票房中佔比超過七成。

目前這部擁有龐大粉絲群的遊戲改編電影在北美地區累計收穫約2.05億美元，加上海外市場，迄今總票房約3.78億美元。主要電影網站對其評價為IMDb評分7.4、MTC評分47、爛番茄新鮮度56%。有觀眾稱，該片雖然故事簡單，但對遊戲的還原度很高，角色也都十分可愛，觀影體驗輕鬆有趣。 

與「超級瑪利歐兄弟」一道衝入本期北美周末票房十強的還有以下兩部新片。 體育劇情片「Air」同為5日上映，以約1447萬美元首映周末票房登上榜單第4位。主要電影網站對其評價為IMDb評分7.8、MTC評分75、爛番茄新鮮度達92%，CinemaScore打分為A。

喜劇劇情片「畫 」（Paint）7日上映，是本期北美周末票房十強中放映影院數量最少的一部，以約75萬美元首映周末票房躋身榜單第9位。該片反響平平，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.2、爛番茄新鮮度僅為31%。

好萊塢明星基努李維主演的「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4），此番周末票房環比跌幅約48%，以約1460萬美元續居本輪排名次席。目前這部動作驚悚片的北美累計票房約1.47億美元，加上海外市場，迄今總票房約2.69億美元。

上期榜單冠軍、另一部遊戲改編電影「龍與地下城：盜賊榮耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves），第二個上映周末票房環比下跌達61%，以約1450萬美元退居本輪排名季軍。目前這部動作冒險奇幻片的北美累計票房約6228萬美元，加上海外市場，迄今總票房約9919萬美元。

此外，懸疑驚悚恐怖片「驚聲尖叫6」（Scream VI）、歷史劇情片「His Only Son」、運動劇情片「金牌拳手3」（Creed III）、DC超級英雄電影「沙贊！眾神之怒」（Shazam! Fury of the Gods）和犯罪劇情片「A Thousand and One」依次列榜北美周末票房十強。

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