我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

2.5萬做43次手術「擁世界最大嘴唇」 她赴實境秀找真愛

聯合新聞網／ 即時報導
安德莉雅擁有全世界最大嘴唇。（取材自Instagram）
安德莉雅擁有全世界最大嘴唇。（取材自Instagram）

擁有全世界最大嘴唇的25歲女子安德莉雅（Andrea Ivanova），至今已經花費將近2萬英鎊（約2.5萬美元），進行43次手術，近期更在臉頰注射4針玻尿酸。不過，安德莉雅坦言儘管因為外表吸引不少男人關注，但仍在努力尋找「一生摯愛」。

根據鏡報報導，安德莉雅每個月都會在嘴唇注射玻尿酸，以確保自己仍然是「世界上嘴唇最大的女人」。安德莉雅指出雖然在網路上受到成千上萬的男性關注，但至今仍未找到一生的摯愛，「我是一個外表與眾不同且奢華的女孩，這對很多男人來說很奇怪也很瘋狂」。

安德莉雅透露不少男網友透過社群平台聯繫她，並提出約會、包養，以及出國旅遊的機會，也認為這是有人喜歡她的證明。不過，安德莉雅更希望能遇到真心愛她，且願意一起共度餘生的人，因此前往美國參加約會實境節目，但自己也沒有抱太大的期待，「我不知道對方會不會喜歡像我這樣有人造美的女孩」。

安德莉雅認為目前的嘴唇離自己的理想還有段距離，往後會繼續進行豐唇手術，擁有比現在更大的嘴唇。最後，安德莉雅自認是古怪的美女，嚮往特別的外表，「我不喜歡無聊的普通外表，我喜歡傲人的身材和古怪的美，自然美對我來說很無聊，所以我決定從根本上改變我的外表」。

手術 社群

上一則

天王殞落那年 奈良美智畫麥可傑克森版女孩拍520萬天價

下一則

4月9日星座運勢 水瓶愛情甜美 處女表白好日子

延伸閱讀

知名電台主持人罹癌發病猝死 醫：小心「隱藏版癌王」

知名電台主持人罹癌發病猝死 醫：小心「隱藏版癌王」
下背、臀痛舉步維艱 竟是髖關節退化

下背、臀痛舉步維艱 竟是髖關節退化
陳勝醫生籲定期檢查直結腸癌　早期發現可降低癌變風險

陳勝醫生籲定期檢查直結腸癌　早期發現可降低癌變風險
睡不好又鼾聲如雷 五旬男手術改善睡眠呼吸中止症

睡不好又鼾聲如雷 五旬男手術改善睡眠呼吸中止症

熱門新聞

日本作家牧野知弘認為日本貧富差距大，白天上班日都有許多人出遊玩耍。圖為日本大阪黑門市場。(Getty Images)

日本貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作

2023-04-06 20:34
專家警告接到陌生來電時別先開口。（路透）

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

2023-04-06 04:15
日內瓦鐘表與奇蹟表展期間，貝克漢便在IG秀出年度話題新品、紅色表圈黑色面盤的Black Bay腕表。（圖：TUDOR提供；取材自Instagram）

貝克漢搶先配戴帝舵新表 品牌預告這幾款將停產

2023-03-31 23:30
日本廠商推出「攜帶式微波爐」一度被網友以為是愚人節玩笑。(取材自推特)

日推「攜帶式微波爐」被當愚人節玩笑 大逆轉掀搶購熱

2023-04-06 02:15
法國美女部長席亞帕登上法語版「花花公子」封面。(取材自推特)

不顧馬克宏改革遇抗爭 法美女部長登「花花公子」封面

2023-04-03 02:10
加州服務型機器人製造商Bear Robotics在2021年推出機器人Servi，正在餐廳服務。（取自臉書官網）

能帶位、上菜、洗盤…密西根華人麵店 引進「機器人服務生」

2023-04-07 00:15

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下