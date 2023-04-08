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搭Uber30分鐘救一命 新州翁等腎臟移植 駕駛秒答應捐腎

TVBS新聞網／編輯劉哲琪即時報導
雷特（左）得知薩米爾（右）的困境後，隨即答應捐贈腎臟。（取材自臉書）
雷特（左）得知薩米爾（右）的困境後，隨即答應捐贈腎臟。（取材自臉書）

一名71歲的新澤西州老翁，苦苦等候腎臟移植3年，沒想到他搭Uber與駕駛聊天時，對方在短短30分鐘的車程內，就答應捐贈腎臟給他。最後2人的腎臟配對吻合，老翁接受移植手術後，已經可以正常生活。這讓他感嘆該駕駛給了他「生命的禮物」，2人也成為一輩子的朋友。

紐約郵報報導，2021年10月30日，71歲的薩米爾（Bill Sumiel）在德拉瓦州紐華克的洗腎中心搭乘Uber回家。他在30分鐘的車程中，與Uber駕駛雷特（Tim Letts）相談甚歡，薩米爾也透露已經等待腎臟移植3年，但遲遲沒有合適的捐贈者。出乎他的意料之外，雷特隨即表示願意捐腎給他。

薩米爾憶起當時，表示當他聽到雷特說「如果你願意抄下我的名字和電話，我就捐腎給你」時，他全身都開始發抖，甚至沒辦法好好寫字。雷特後來說到做到，到醫院進行血型和組織配對檢驗，結果皆與薩米爾完全吻合，正式決定捐贈，最後薩米爾的腎臟移植手術相當順利。在2人相遇2年後，薩米爾已經可以正常生活，把這顆腎當作生命的禮物。

雷特指出，捐腎並不是個艱難的決定。他與薩米爾聊天時，就能感覺到對方的善良和樂天。當他得知對方的困境後，他不希望日後照鏡子思索「你本來可以幫助別人，但你沒有」。他認為好人需要支持彼此，如果做不到，就別稱自己是個好人。雖然在薩米爾動手術後，雷特已經搬到德國生活，但2人仍在保持聯絡，把彼此視為一輩子的朋友。

Uber救了他！老翁苦等腎臟移植3年　駕駛秒同意捐腎

TVBS新聞網

手術 新澤西州 德國 德拉瓦州

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