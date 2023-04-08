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泰國和尚慶生 空中「撒15萬鈔票」百名信徒瘋搶

TVBS新聞網／實習編輯陳昫蓁即時報導
和尚大撒錢，百名信徒搶爆。（取材自臉書）
和尚大撒錢，百名信徒搶爆。（取材自臉書）

看過和尚大撒錢嗎？泰國一位和尚慶祝46歲生日、出家24周年，租了一輛吊車，在空中狂撒15萬泰銖（約4600美元），信徒在底下搶成一團，混亂畫面也在網路上瘋傳。

據泰媒「Amarin News」報導，素林府（Surin province）這位和尚名叫Luang Phor Kaen，46歲生日剛好也是他出家24周年，廟宇也辦活動慶祝，沒想到卻收到信徒捐贈的15萬泰銖，但礙於「和尚不能擁有個人財富」的規定，於是Luang Phor Kaen決定回饋給信徒。

只見他將舞台吊起後，下秒居然開始狂撒錢，而百名信徒緊跟著舞台，揮舞著雙手搶錢，漫天鈔票在空中飛舞，百人在底下等接錢，畫面超級壯觀，這段影片也引起熱議。

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不少網友紛紛表示，「這才是真正的布施」、「香客捐錢然後和尚撒錢，穩賺不賠」、「和尚賺真大」、「結論就是不管哪一國開宮廟和尚都可以那麼有錢都會賺錢，發大財啦」。

和尚慶生！空中「撒15萬鈔票」百名信徒瘋搶　畫面超壯觀

TVBS新聞網

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