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人類3000年前就懂吸毒？西班牙墓穴毛髮驗出3種迷幻藥

編譯徐榆涵／即時報導
最新研究指出，科學家從現今西班牙梅諾卡島（Menorca）出土的3000年前古人毛髮，驗出提煉自植物的生物鹼成分，被視為歐洲最古老迷幻藥用藥的直接證據。（取材自「自然」（nature）刊物網站）
最新研究指出，科學家從現今西班牙梅諾卡島（Menorca）出土的3000年前古人毛髮，驗出提煉自植物的生物鹼成分，被視為歐洲最古老迷幻藥用藥的直接證據。（取材自「自然」（nature）刊物網站）

一項最新研究指出，科學家從現今西班牙梅諾卡島（Menorca）出土的3000年前古人毛髮，驗出提煉自植物的生物鹼成分，被視為歐洲最古老迷幻藥用藥的直接證據。

根據這項發表在「科學報導」（Scientific Reports）期刊上的研究指出，研究人員在梅諾卡島西南側一處埋葬遺體的Es Càrritx洞穴遺址留存的毛髮之中，驗出三種迷幻藥物成分，包括會引起幻覺的顛茄鹼（atropine，也稱阿托品）、東莨菪鹼（scopolamine）和讓人亢奮和警覺性的麻黃素（ephedrine）。

該遠古洞穴擁有200多座人類墳墓，據信從距今3600年前至2800年前用作埋葬場所，長達600年。

研究人員指出，從這處遺址採集到、被染成紅色的毛髮所檢出的物質藥效可能很強，也許用於墓穴裡舉行的儀式，使用者可能是具有巫師身分、是「能控制植物藥品副作用的人」。

研究人員提及，墓穴裡還發現有蓋子刻有螺旋圖案的陶器，部分學者認為這代表古人處於迷幻藥物作用的情況下「意識改變的狀態」。

以前有關史前歐洲人吸毒僅有間接證據，例如藝術作品中描繪的藥用植物。

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