68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

68歲西班牙女星安娜歐伯岡（Ana Obregón）透過代孕得女，精主則是已病逝的兒子。(取材自Instagram)

68歲西班牙女星安娜歐伯岡（Ana Obregón）日前宣布再當媽，她坦承是透過代理孕母方式喜獲女兒，更引爭議的是，孩子精主是她已病逝兒子Aless Lequio，而她未透露卵子是來自誰。安娜表示「這是一個奇蹟」，並抱著寶貝登上雜誌「¡HOLA!」新一期封面。

據「¡HOLA!」報導，代孕在西班牙違法，加上精主身分及安娜本身年齡，消息曝光引起西班牙大眾譁然，不過安娜表示「這是一個奇蹟、一種驕傲」，認為沒什麼好隱瞞的，並稱代孕在有些國家已合法的，不少同性伴侶或無法生育的夫妻都透過技術得子，而且也是選擇在美國邁阿密合法進行代孕程序。

據報，安娜的兒子Aless Lequio於2020年病逝，她表示「擁有自己的孩子」是兒子的遺願，女嬰是兒子的親生骨肉，「是我的孫女」，並稱等孩子大了會告訴她父親是一位英雄。