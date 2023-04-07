我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國掌握了解新冠起源關鍵？中疾控將開記者會回應

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

噓！星聞／即時報導
68歲西班牙女星安娜歐伯岡（Ana Obregón）透過代孕得女，精主則是已病逝的兒子。(取材自Instagram)
68歲西班牙女星安娜歐伯岡（Ana Obregón）透過代孕得女，精主則是已病逝的兒子。(取材自Instagram)

68歲西班牙女星安娜歐伯岡（Ana Obregón）日前宣布再當媽，她坦承是透過代理孕母方式喜獲女兒，更引爭議的是，孩子精主是她已病逝兒子Aless Lequio，而她未透露卵子是來自誰。安娜表示「這是一個奇蹟」，並抱著寶貝登上雜誌「¡HOLA!」新一期封面。

據「¡HOLA!」報導，代孕在西班牙違法，加上精主身分及安娜本身年齡，消息曝光引起西班牙大眾譁然，不過安娜表示「這是一個奇蹟、一種驕傲」，認為沒什麼好隱瞞的，並稱代孕在有些國家已合法的，不少同性伴侶或無法生育的夫妻都透過技術得子，而且也是選擇在美國邁阿密合法進行代孕程序。

據報，安娜的兒子Aless Lequio於2020年病逝，她表示「擁有自己的孩子」是兒子的遺願，女嬰是兒子的親生骨肉，「是我的孫女」，並稱等孩子大了會告訴她父親是一位英雄。

安娜日前也於Instagram分享抱著女嬰的登封照，並寫下對已逝兒子的心聲：「我發誓會將你從癌症中拯救出來，但我辜負了你。我答應你會把你的女兒帶到這世上，她就在我懷裡」，表示抱著女嬰就像再次擁抱著兒子，並感性寫道：「你是我在天堂生命中的摯愛，你的女兒是我在人間的摯愛」，會用盡一切愛她照顧她，希望天堂的兒子保祐她。

68歲西班牙女星安娜歐伯岡（Ana Obregón）透過代孕得女，精主則是已病逝...
68歲西班牙女星安娜歐伯岡（Ana Obregón）透過代孕得女，精主則是已病逝的兒子。(取材自Instagram)

癌症

上一則

大熊貓丫丫快回中國了 孟菲斯動物園將幫牠辦「告別派對」

延伸閱讀

「黑暗榮耀」女星豐胸瘦身三大食物 營養師：這真的好

「黑暗榮耀」女星豐胸瘦身三大食物 營養師：這真的好
西國68歲女星在美代孕得女 現在卻自爆其實是孫女

西國68歲女星在美代孕得女 現在卻自爆其實是孫女
女星安妮斯頓的護膚用品 大眾品牌親民價

女星安妮斯頓的護膚用品 大眾品牌親民價
百想「黑暗榮耀」入圍9項 宋慧喬拚視后 前夫宋仲基落榜

百想「黑暗榮耀」入圍9項 宋慧喬拚視后 前夫宋仲基落榜

熱門新聞

專家警告接到陌生來電時別先開口。（路透）

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

2023-04-06 04:15
日內瓦鐘表與奇蹟表展期間，貝克漢便在IG秀出年度話題新品、紅色表圈黑色面盤的Black Bay腕表。（圖：TUDOR提供；取材自Instagram）

貝克漢搶先配戴帝舵新表 品牌預告這幾款將停產

2023-03-31 23:30
日本作家牧野知弘認為日本貧富差距大，白天上班日都有許多人出遊玩耍。圖為日本大阪黑門市場。(Getty Images)

日本貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作

2023-04-06 20:34
法國美女部長席亞帕登上法語版「花花公子」封面。(取材自推特)

不顧馬克宏改革遇抗爭 法美女部長登「花花公子」封面

2023-04-03 02:10
日本廠商推出「攜帶式微波爐」一度被網友以為是愚人節玩笑。(取材自推特)

日推「攜帶式微波爐」被當愚人節玩笑 大逆轉掀搶購熱

2023-04-06 02:15
林丹（左）、張繼科（右二）與孫楊（右一）相繼因醜聞人設崩壞。(取材自微博)

1張照片 3金牌男神崩壞 張繼科、林丹、孫楊合影被扒

2023-04-03 23:35

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴