不想上班… 33%員工願辭職 改找「1周4天」工作

就業諮詢網站Monster於3月針對868人所做的調查顯示，61%的受訪者寧願一周工作四天而非五天，33%的受訪者願意辭去現在的工作以求得更少的工作日。（Getty Images）

就業諮詢網站Monster於3月針對868人所做的調查顯示，一周四天的工作正受到歡迎，61%的受訪者寧願一周工作四天而非五天，33%的受訪者願意辭去現在的工作以求得更少的工作日。

Monster職涯專家維琪·薩勒米(Vicki Salemi)指出，這是顯著的占比，這樣的結果表明勞工 的轉變，重新思考如何安排工作時間。

薩勒米表示，許多人仍覺得有能力可以期待在工作上得到更多彈性空間，一些季節性的因素可能也有影響，例如有些人計畫著未來的夏日旅行，因此希望縮短工作天數。

調查中一半的受訪者表示，如果工作天數較短，他們會更有生產力，10%受訪者甚至願意為此減薪。

數十年來，一周四天的工作日被視為難以實現的工作福利 ，然而這一狀況正在轉變，現在有更多的全球實驗證實公司能做到這一點。

非營利組織「全球四天工作日」(4 Day Week Global)實行一項六個月的試驗，結果勞工報告疲勞減少、工作更積極，並且對他們的日常工作、個人生活、財務與感情狀況有更快樂的感受，企業也獲得更多益處，例如生產力與滿意度提高、獲得更高的收益、人員流動率降低等。

部分議員正試著藉由正面的試驗結果來推動相關法律，試圖縮短工作天數。

馬里蘭州議員1月提出一項新提案，鼓勵公營與私人雇主實驗，試著在不減薪、不砍福利的條件下縮短工作天數。

國會方面，加州 聯邦眾議員高野(Mark Takano)再度提出「32小時每周工時法案」(32-Hour Workweek Act)，若通過該法案，目前的每周標準法定工時40小時將正式減為32小時，超過時限的工作時間須支付加班費。

未來可能會有愈來愈多公司嘗試縮短工作天數，尤其是在面臨經濟環境的挑戰，無法為員工加薪或升遷的時候。

根據Payscale近期的報告，去年提供四天工作日的公司占比首度達到10%的門檻。