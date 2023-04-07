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肯爺辦校「怪規矩」超多… 學生午餐只吃壽司、上課都在1樓

編譯周芳苑／綜合7日電
饒舌歌手兼時尚設計師「肯爺」肯伊威斯特去年創辦「唐娜學院」，根據個人偏好設下一堆奇怪校規。(美聯社)
饒舌歌手兼時尚設計師「肯爺」肯伊威斯特去年創辦「唐娜學院」，根據個人偏好設下一堆奇怪校規。(美聯社)

饒舌歌手兼時尚設計師「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West，現改名Ye)在加州洛杉磯西米谷(Simi Valley)創辦「唐娜學院」(Donda Academy)，根據個人偏好設下一堆怪規矩；二位老師最近控告校方，聲稱被不當解雇。

根據維基百科，唐娜學院是一所私立基督教學校，創立於2022年，提供幼兒園到12年級的課程，每年學費高達1萬5000元，但從未經教育當局核准。肯爺為這所學校設定的怪規矩不勝枚舉，兩位提告的母女檔老師說，例如中午只讓學生吃壽司、所有課程都在一樓上課，只因他恐懼樓梯。

2師控不當解雇

提告的海莉(Cecilia Hailey)和拜爾斯(Chekarey Byers)在去年和今年相繼被聘為唐娜學院老師，她們向洛杉磯高等法院(Los Angeles County Superior Court)提出訴訟，稱被肯爺不當解雇，也道出該校許多令人驚訝的情形。

原告稱，學校的門都從外面被反鎖、午餐總吃壽司而且不准用叉子或其他餐具、學生用餐須席地而坐、未雇用清潔人員或護士、校園藥品不安全或過期，所有課程都在一樓進行，因為「肯爺怕樓梯」。

怪規矩還包括不准玩填字遊戲、不能戴珠寶配飾、牆壁不得有彩色或藝術作品，午餐和休息都在室內進行，學生服裝必須全黑而且只能穿肯爺設計或推出的服飾，年輕人愛用的品牌如耐吉(Nike)、愛迪達(Adidas)完全被禁止。

拜爾斯說，在唐娜學院任教是莫大榮幸，並稱自己是肯爺忠實粉絲，他為學校勾勒的願景聽來很棒，但實際上一片混亂，就像精神病人開的精神病院。

原告律師贊布拉諾(Ron Zambrano)說，肯爺管理學校就跟他管理個人生活和職涯一樣差勁，學生們受到種族歧視；唐娜學院嚴重違規是威斯特反常行為的另一表現，無論威斯特多有名氣，原告決定不再容忍。

根據訴狀，這對非裔母女上個月雙雙因為舉報校方違規事項而遭報復性解僱。肯爺未出面回應本案。

洛杉磯 種族歧視 加州

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