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加州「親人巨犬」愛討摸撒嬌 真實身分曝光：牠不是狗

聯合新聞網／即時報導
尼奧是一隻今年兩歲半的黑狼，儘管看起來相當霸氣但其實比家犬還要乖巧聽話。（取材自Instagram）
尼奧是一隻今年兩歲半的黑狼，儘管看起來相當霸氣但其實比家犬還要乖巧聽話。（取材自Instagram）

這麼可愛又親人的狗狗去哪找？最近一段影片在網路上瘋傳，一隻全身披著灰棕色毛皮的大狗慵懶躺在地上，被人撫摸的時候表情相當chill、會瞇起眼睛笑，覺得自己被摸不夠還會輕輕舉起前腳動一動，就像是在說「快繼續摸我」，但其實牠的真實身分並不是一隻狗，而是一隻大黑狼。

最近在中國微博有一段影片瘋傳，一隻灰棕色的狗狗慵懶躺在地上，一臉舒適又溫和的模樣相當可愛，有人伸出手摸摸牠的時候牠還會開心地瞇起眼睛笑出來，但發現被摸不夠牠就會開啟撒嬌模式，輕輕抬起自己的前腳在空中揮一揮，就像是再說「繼續摸摸我」，可愛的模樣讓不少網友融化。

不過，其實這隻溫順的大狗並不是狗，而是一隻來自美國加州阿克頓(Acton, California)的野狼保育組織「頂尖保護計畫(Apex protection project)」的2歲半黑狼，名叫尼奧(Neo)。該組織專門收容純種野狼以及擁有野狼血統的混種狼犬(非指普通的狼犬，此處為野狼與家犬的雜交種)，從該組織的官方IG上可以看到不少等待領養的野狼及狼犬，尼奧就是其中一隻。

尼奧親人的模樣在網路上掀起熱議，網友留言表示「好想要一隻這樣摸摸停了還會抬腳求擼的大黑狼」、「看得出來被照顧得很好，毛皮好亮好順」、「溫和到真的完全不像狼欸」。目前頂尖保護計畫組織接受網友透過官網捐錢給園區的所有野狼與狼犬，網友們捐獻的款項用以支撐該組織園區內共16隻狼與狼犬的基本飲食與生活。

加州 微博

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