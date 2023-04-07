能帶位、上菜、洗盤…密西根華人麵店 引進「機器人服務生」

加州服務型機器人製造商Bear Robotics在2021年推出機器人Servi，正在餐廳服務。（取自臉書官網）

機器人侍者，會不會是餐飲業的未來？愈來愈多人開始正視這個問題。服務型機器人近年銷量迅速增長，全球已有數以萬計機器人在餐館穿梭，提供迎賓、帶位、送餐、清理餐盤等服務。許多人相信，餐飲業勞動力短缺，機器人侍者正是解決之道。更有業者認為，機器人侍者不僅節省成本，還因為新奇有趣而招徠更多顧客。

密西根Noodle Topia餐廳老闆李翟(Li Zhai，音譯)就是其中之一，他接受美聯社訪問時表示，他在2021年夏天因招不到員工遂買了一部機器人侍者，結果很好用，後來又添購兩具，一部帶位，一部端盤子，而員工只需要把髒碗盤放到機器人的平台上，機器人就會自動送回廚房。

如今，李翟只需要三名員工就能處理原先需要五、六人才能處理的事情；機器人效率高且成本低，每部約1萬5000元，真人每月薪資5000到6000元不等。

休士頓大學希爾頓全球酒店管理學院(Hilton College of Global Hospitality Leadership)院長雷諾茲(Dennis Reynolds)說，「在我看來，毫無疑問，這就是世界的發展方向。」該校餐廳去年12月啟用機器人，減輕員工工作量並提高服務效率。

但也有人表示，機器人侍者不過是個噱頭，在取代人類之前還有很長的路要走。目前，機器人不能接訂單；許多餐廳有台階、戶外露台等建築結構，對機器人來說仍是挑戰。研究自動化的Forrester諮詢公司副總裁雷克萊爾(Craig Le Clair)指出，「餐廳是混亂場域，很難真正高效插入自動化。」

儘管如此，餐廳機器人仍在激增。位於中國深圳、成立於2016年的「普渡科技公司」(Pudu Robotics)全球銷售量已逾5萬6000台機器人。加州 紅木城(Redwood City)服務型機器人製造商Bear Robotics在2021年推出機器人Servi，預計年底會在全美44州和海外鋪貨設置1萬部機器人。廠商相信，每家連鎖餐廳都在力求自動化，未來一兩年內，這類服務型機器人將到處可見。

密西根州立大學布羅德商學院(Eli Broad College of Business)院長那瑪西維研(Karthik Namasivayam)指出，疫情 時代擔憂衛生並採用二維碼菜單為機器人奠定基礎，預期未來可能有30%的餐廳會繼續採用真人服務生，但會被歸類為豪華餐廳，其餘餐廳和廚房將更加依賴機器人。他說：「人力成本將繼續上升，技術成本將下降，經濟學站在機器人這一邊。」

李翟表示，有了機器人侍者幫忙，員工有更多時間招呼客人的需要，小費收入隨之增加；顧客也會拍攝機器人侍者的影像分享到社群媒體 ，形同幫餐廳打廣告，吸引更多人上門。他說：「不只省人工，機器人還帶來生意。」