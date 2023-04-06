日本貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作

日本作家牧野知弘認為日本貧富差距大，白天上班日都有許多人出遊玩耍。圖為日本大阪黑門市場。(Getty Images)

現代社會貧富差距大。日本 經濟學作家牧野知弘，近來在媒體「文春Online」撰文，表示現在的日本社會，一方面有許多上班族生活困苦，而另一方面，卻又有許多人過著富裕的生活，平日即使玩樂不工作，也不用憂慮生活的問題。

牧野指出，近來他在某天平日，因為工作從岡山搭新幹線到新大阪，結果發現車上擠滿了乘客，像是在放連假一樣。到了新大阪與大阪車站後，同樣也都是人山人海。住宿飯店也因為觀光 客增加的關係，房價一口氣漲了三成之多。

其中最讓人驚訝的，是這些遊玩的觀光客中，除了已經退休 的高齡人士，以及正在放日本春假的學生族群之外，還有不少是青壯年，理應在這時間忙於工作的勞動人口。牧野分析，這些人大概都屬於「戰後第三代」，有的人光靠父母等長輩累積的財產、不動產就不愁吃穿，所以平日不用工作，就能夠悠閒度日。

根據「野村綜合研究所」發表的金融數據，日本全體總共有1632兆日幣（約124億美元）的金融資產。然而光是前2.7％的富裕階層，資產總額就達到364兆日幣（約27.6億美元），占了全體的22％財產。

另一方面，2018年日本的相對貧困率則來到15.7％，接近每6個人之中，就是年生低於127萬日幣（約9643美元）的貧困階層。牧野認為，現在的日本，正走向貧富差距的極端社會，中間階層的人越來越少，將是令人憂心的一大問題。