「超級瑪利歐兄弟」周末票房料破億 傑克布萊克唱芭樂情歌

「超級瑪利歐兄弟電影版」。(圖:UIP提供)

改編自經典電玩遊戲的「超級瑪利歐兄弟電影 版」(The Super Mario Bros. Movie)，趁復活節 假期提前在周三上映，雖然美國影評人普遍唱淡，在影評網站「爛番茄」專業評分只得53%，只算勉強及格，但觀眾評分卻高達96%，在強勁口碑帶動下，The Hollywood Reporter預料首周末5日上映票房至少收1.28億美元，部分業內人士更樂觀，推測首周末票房可達1.4至1.5億美元。

片中一大亮點就是由喜劇演員傑克布萊克(Jack Black)獻聲的大魔王「庫巴」，導演 麥可傑勒尼克(Michael Jelenic)表示，觀眾第一次看到庫巴的時候，他只是邪惡的化身，而且有一點可怕，「但是當你再繼續看下去，就會發現他其實有脆弱和可笑的另一面。」

傑克布萊克為「超級瑪利歐兄弟電影版」大反派庫巴配音，大唱芭樂情歌。(圖:UIP提供)

傑克布萊克則表示，庫巴是電玩史上最經典的大壞蛋之一，「有誰不會馬上想要跳起來抓住在大銀幕上扮演他的機會？他絕對是一個值得深入探索的偉大角色。」他透露很早就開始玩任天堂的電玩，「我在1980年代長大的時候超愛玩「咚奇剛」，但是卻要等到我自己有小孩了以後才第一次看到大魔王庫巴！」

本身就很有音樂才華的傑克，也為庫巴加入了這個令人意想不到的特色，還唱了一首叫「碧姬」的芭樂情歌。

導演亞倫霍瓦斯(Aaron Horvath)笑說：「當我們想要讓觀眾知道大魔王庫巴到底有多愛碧姬公主的時候，讓他超直白地唱出他對碧姬公主的愛意絕對會超好玩、超搞笑和超甜蜜。」後來他們只花了一晚就寫出這首歌，然後把試聽帶寄給傑克，「沒過幾天他就把這首歌的完整版寄給我們，他添加了自己的風格，也讓他的專屬鋼琴師為他伴奏，我們聽到他唱的這首歌真的覺得超驚豔的。」

傑克布萊克則補充：「我們在錄製這首歌的時候玩得超開心，我也很期望讓觀眾看到大魔王庫巴全新的一面。」除了創作那首超經典的芭樂情歌，傑克布萊克也和這部電影的導演雙人組合作愉快。