MLB／貝比魯斯連兩年50轟球棒185萬元成交 創拍賣史上紀錄

據大聯盟官網報導,美國職棒傳奇人物貝比魯斯(Babe Ruth)於1920年及1921年效命洋基 時期,分別打出54轟及59轟的球棒,於今天在拍賣 網站售出,價格為185萬元,創下球棒拍賣紀錄,之前的拍賣紀錄也是貝比魯斯使用過的另一支球棒,成交價168萬元。

這支被稱為「Polo Grounds」(前洋基主場)球棒,是貝比魯斯專屬球棒,最特殊之處是重量達44.6盎斯(約1247公克),較一般常用的30至40盎斯球棒來的更重,也就是必使用更強大的力量,才能揮動棒子。

負責拍賣Hunt Auctions網站總裁杭特「Dave Hunt」,「這是一支媒體所公認最接近藝術品的球棒,當貝比魯斯拿著這支44.6盎斯的球棒,在紐約Polo Grounds球場打擊,這支令人驚嘆的棒球神器的重要性立即變得顯而易見。」

