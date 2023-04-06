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落腳孟買 蘋果公司將開設印度首間實體商店

中央社孟買6日綜合外電報導
蘋果公司在印度的首間直營店落腳孟買。路透
蘋果公司在印度的首間直營店落腳孟買。路透

蘋果公司（Apple Inc.）昨天公布印度首間零售店外觀，其黑黃色外牆基調繪畫的靈感源自於具代表性的第一大城孟買計程車彩繪，許多民眾來到店外一賭風采。

知情人士告訴路透，這間直營店預計本月開始營業。

總部位在加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果公司2020年在印度推出線上零售商店，現已成為蘋果的一大市場。印度為世界第2大智慧型手機市場。

但由於高單價，蘋果iPhone在印度智慧型手機市占率僅3%。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，蘋果延後原定2021年在印度開設實體零售店計畫。不過蘋果產品已透過電子商務平台如亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）、沃爾瑪公司（Walmart）的Flipkart，以及經銷商，在印度銷售多年。

印度也逐漸成為蘋果的生產基地，包括台灣電子代工廠商富士康及緯創都在當地組裝蘋果產品。蘋果未來也計劃在印度組裝iPad平板電腦和AirPods無線耳機。

根據蘋果說法，這間明亮的直營店是「以具代表性的孟買（Mumbai）Kaali Peeli（黑與黃之意）獨特計程車藝術為靈感」。

蘋果公司在印度的首間直營店落腳孟買。路透
蘋果公司在印度的首間直營店落腳孟買。路透

蘋果 印度 智慧型手機

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