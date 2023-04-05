不再需要快篩 中港民眾製成飾品紀念「這是一段歷史」

電商平台上，出現不少跟抗原檢測試劑有關的紀念商品販售。(取材自淘寶)

去年中國為防控新冠疫情 ，大規模推廣民眾使用新冠抗原檢測 試劑盒（快篩），進行自我檢測，如今隨政策調整，快篩試劑已幾乎無用，但近期在中國、香港 的電商平台，不少賣家開始賣起快篩試劑盒造型的飾品，像是「一條線」的項鍊、鑰匙圈等等，讓消費者用來「紀念逝去的肺炎」，在網路平台上引起討論。

據港媒報導，隨著疫情漸退，生活逐漸復常，有頭腦靈活的商家為新冠疫情推出「紀念品」，將快測棒變成吊墜和鎖匙扣等隨身物。

報導引述不少香港網友的回饋，表示「想要」，詢問「有沒有兩條線款」，並笑稱「帶住出街通行無阻」。

在中國淘寶等電商平台上，也可看到許多賣家販售快篩試劑造型的飾品，並主打可以刻字等客製化服務，有消費者購買後留言稱，「這是一段歷史」，有人說「很有紀念意義」，但因部分賣家的產品做工粗糙，也有不少消費者留言抨擊說質量參差不齊。

事實上，隨著新冠疫情防控政策調整，包括「大白（醫護人員）」、「新冠核酸檢測亭」等逐步淡出中國民眾的生活，以新冠核酸檢測亭為例，中國有地方曾將其轉化為發送藥品的點位，或改作保安、環境衛生工作人員的休息亭。