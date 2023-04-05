我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

難民出頭天 德國選出首位敘利亞裔市長

中央社／柏林4日綜合外電報導
2015年從敘利亞逃到德國的難民阿爾謝布爾，於4月2日當選德國西南部一座城市的首長。（路透）
2015年從敘利亞逃到德國的難民阿爾謝布爾，於4月2日當選德國西南部一座城市的首長。（路透）

2015年以難民身分抵達德國的敘利亞人阿爾謝布爾（Ryyan Alshebl），日前順利當選德國西南部一座城市的首長，直呼這樣的結果「為整個德國樹立了開闊思想…的榜樣」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿爾謝布爾以獨立身分參選巴登符騰堡邦（Baden-Wurttemberg）奧斯特爾斯海姆（Ostelsheim）市長，2日以55.41%選票擊敗另外2名德國候選人。

德國當地西南廣播公司（SWR）報導指出，29歲的阿爾謝布爾的勝選贏得當地民眾歡呼，他自認這場勝仗「打得妙」。

根據德國第二電視台（ZDF）報導，阿爾謝布爾說：「今天，奧斯特爾斯海姆市為整個德國樹立了開闊思想和世界主義的榜樣…這在保守的農村地區，並不是理所當然的事。」奧斯特爾斯海姆居民約2500人。

西南廣播公司報導，阿爾謝布爾勝選後率先打電話給他在敘利亞的母親，她對這消息感到激動不已。

巴登符騰堡邦市政協會表示，阿爾謝布爾是第一個參選並贏得市長職位的敘利亞裔人士。他將於6月就職。

奧斯特爾斯海姆居民對這位未來的市長大表歡迎。民眾凱克（Annette Keck）告訴西南廣播公司：「童話故事成真，對的人成為我們的市長。」

在敘利亞，許多人逃離家園但仍留在國內，也有許多人逃往其他中東地區國家，但也有些人像阿爾謝布爾一樣踏上赴歐的危險旅程。他21歲那年乘坐橡皮艇從土耳其橫渡到希臘的列士波斯島（Lesbos）。

德國前總理梅克爾（Angela Merkel）曾於2015年短暫實施「門戶開放」（open door）政策，使得德國於接下來幾年之中接收了約120萬名的庇護尋求者，包括阿爾謝布爾。

阿爾謝布爾抵達德國後，落腳奧斯特爾斯海姆附近。他說，當時他覺得「只有一件事要做，那就是迅速站起來並迅速開始投資自己的未來」。

過去7年當中，他任職於鄰近城鎮阿爾滕斯特（Althengstett）的市政廳行政部門。他在競選時表示，他從工作中汲取經驗，並將公共行政服務數位化列為優先要務之一，他的政見還包括靈活的托育政策以及氣候保護。

德國 亞裔 投資

上一則

安海瑟薇U型胸線馬甲美秀雪胸 與李宇春「翻牌」粉絲驚

延伸閱讀

說實話／業內揭祕：餐廳這5類食品 常買現成

說實話／業內揭祕：餐廳這5類食品 常買現成
擬重返阿拉伯聯盟 敘利亞外長十多年來首次訪埃及

擬重返阿拉伯聯盟 敘利亞外長十多年來首次訪埃及
想加薪10%抗通膨 德國爆發數十年最大罷工 交通癱瘓

想加薪10%抗通膨 德國爆發數十年最大罷工 交通癱瘓
美國對敘利亞報復空襲 親伊朗武裝分子19死

美國對敘利亞報復空襲 親伊朗武裝分子19死

熱門新聞

在搭機時應繫好安全帶，並避免穿著緊身褲等人造纖維材質的衣物。（示意圖／ingimage）

搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因

2023-03-29 02:08
圖／ingimage

未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄

2023-03-28 18:43
日內瓦鐘表與奇蹟表展期間，貝克漢便在IG秀出年度話題新品、紅色表圈黑色面盤的Black Bay腕表。（圖：TUDOR提供；取材自Instagram）

貝克漢搶先配戴帝舵新表 品牌預告這幾款將停產

2023-03-31 23:30
口譯員也是最受生成式人工智慧（AI）影響的職業。（美聯社）

誰受ChatGPT影響最大？研究點「這一行業」：一半工作都能完成

2023-03-29 06:53
美國時空旅人阿拉里克警告外星人已到訪過地球，並帶走8000名優秀的人類。示意圖。（取材自ingimage）

「外星人來地球帶走8000人」 時空旅人警告：專挑4種人

2023-03-27 20:15
iOS 16.4新增多項實用新功能，趕快更新。（記者黃筱晴／攝影）

蘋果iOS 16.4超實用功能 一鍵整理照片釋放空間

2023-03-30 18:35

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人