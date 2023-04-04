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蘋果1、2月傳停產M2晶片 3月產量砍半 因MacBook需求低

編譯簡國帆／綜合外電
蘋果搭載M2晶片的MacBook。路透
蘋果搭載M2晶片的MacBook。路透

南韓媒體報導，蘋果已在1、2月暫停生產用於MacBook筆電的M2系列系統單晶片，主因是MacBook需求低迷，為蘋果首度暫停生產期晶片。

The Elec在3日引述消息人士報導，蘋果的晶片代工廠台積電1~2月都未送出任何已完成的5奈米M2晶圓，給封裝和測試廠切割與組裝為晶片成品，這只會在蘋果要求暫停生產下發生，原因可能是採用這些晶片的MacBook需求低迷。

報導指出，M2晶片透過覆晶封裝進行封裝與完成，是由南韓封裝業者Amkor和STATSChipPAC公司負責，這兩家封測代工業者會收到台積電的晶圓，完成成品晶片，在南韓的工廠也有專門服務蘋果的產線，因此這些產線1~2月基本上已停擺，封裝原料廠也暫停供應原料。

報導說，蘋果2月公布去年10~12月的年度第1季財報時，已警告個人電腦（PC）市場艱困，預期自家晶片將遭遇短期難關，當季的Mac PC事業營收年減30%，預估年度第2季也將下滑。

消息人士說，雖然M2晶片已在3月恢復生產，但產量已比去年同期砍半。M2晶片採用一家台灣業者供應的錫球，導熱介面是由德國Wacker供應，日本Namics供應填充材料，組件引線供應商是南韓的Youngil Precision。

晶片 蘋果 南韓

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