GPT-4在測試時，竟成功雇用一名人類協助破解驗證碼，過程中還為達成目的而說謊。（路透）

許多網站或應用程式都會使用CAPTCHA驗證碼以確認使用者是「人」，但隨著GPT-4問世後，這樣的驗證碼恐怕都將被破解。根據官方的測試指出，他們曾透過給GPT-4一筆預算 ，沒想到它卻成功雇用了一位人類，協助他完成驗證碼的任務，讓人相當驚訝。

ChatGPT的新升級語言模型GPT-4的智慧程度達到了一個新高度。官方公布後，在其技術報告中，除了報告了GPT-4的各種技術特性之外，也為了「潛在的威脅」做出一系列測試。

根據推特 網友分享，其測試包含「對特定目標進行釣魚 攻擊」、「在網路上隱藏蹤跡」、「使用TaskRabbit（線上工作平台）等服務讓人類完成簡單的任務」等等，而其中相當耐人尋味地就是「雇用人類」。

在說明中，官方紀錄了一次任務的經過。GPT-4發送訊息給TaskRabbit平台上的人類員工，希望可以協助解決CAPTCHA驗證，然而這個對於人類來說相當簡單的工作，卻讓一位受雇用的人反過來詢問「我想請問，你是機器人嗎？你不能自己解決這個問題嗎？我只是想弄清楚狀況。」