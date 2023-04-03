1張照片 3金牌男神崩壞 張繼科、林丹、孫楊合影被扒

林丹（左）、張繼科（右二）與孫楊（右一）相繼因醜聞人設崩壞。(取材自微博)

中國乒乓球選手張繼科變賣前女友景甜的私密照事件發酵，人設基本崩塌。有網友扒出里約奧運 時期，張繼科與羽球 選手林丹、游泳選手孫楊 的合影，當時三人意氣風發，是各自體育項目的頂標人物，而如今這三位金牌男神相繼因為出軌、禁藥事件人設大崩壞。

林丹

曾拿下兩面奧運金牌、五面世錦賽金牌的羽球好手「超級丹」林丹，與同為羽球選手的謝杏芳在2010年領證結婚。2016年11月，林丹在妻子謝杏芳懷孕期疑似搭上模特兒趙雅淇，在酒店攬腰摸臀，不時調情，十分親密。

林丹事後微博發文道歉，「做為一個男人我不為自己做更多的辯解，但是我的行為傷害了我的家人，在這裡我向我的家人道歉對不起。」謝杏芳也在網上發文，強調對於勇於認錯的人，她選擇原諒，更說一家人未來「風雨同舟」。

網友酸林丹的體育成績和人品是「一個天上，一個地下」。

林丹被曝出軌超模趙雅淇，被拍到在酒店激情擁抱。（取材自微博）

孫楊

中國奧運金牌泳將孫楊，2020年因未能遵守世界反興奮劑機構(World Anti-Doping Agency，WADA)的規定，遭國際體育仲裁法庭(CAS)裁定禁賽八年，2021年6月，CAS經二次聽證會後宣布，孫楊禁賽期減至4年3個月。

孫楊出道以來，一直是爭議性人物，他脾氣暴躁，不僅多次捲入興奮劑爭議，甚至和其他選手發生糾紛；2013年曾爆出無照駕駛、全運會不歸隊訓練等爭議；當時新華社還勸告孫楊雖有天賦，但應誠實做人；另外，除了抗藥風波，也曾因個人感情與啟蒙教練反目，2014年9月在仁川亞運後批評日本國歌，險釀成外交事件。

媒體評論，人品與競技成績從來不是一個層面的事情，中國體育從不缺少明星，收穫巨大的名利後，運動員的私生活成為焦點。